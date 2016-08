Lluvias colapsan dique

El agua que el miércoles inundaba las inmediaciones del bulevar Zaragoza y el Eje Vial Juan Gabriel no proviene de una fuga, sino de un vaso de captación aledaño que comenzó a desbordarse por el volumen que contenía, estableció la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).Adriana Gutiérrez Rogero, vocera del organismo descentralizado, explicó que, de acuerdo con la Dirección Técnica de la JMAS, las precipitaciones recientes desembocan en el dique que se localiza en el sector.Una visita al lugar dejó al descubierto que el agua todavía fluye, pero no se observó ninguna tubería reventada.Por lo anterior, luego de estas últimas lluvias, la portavoz exhortó a los habitantes de todos los sectores de la ciudad –pero especialmente a los de las colonias del surponiente– a que no destapen las alcantarillas buscando desahogar las vialidades.La razón, indicó, es que esas acciones sólo provocan que el agua sobrecargue el sistema de alcantarillado y se desate un efecto contraproducente.El miércoles, vecinos de calles como Pavo Real y Barranco Azul se quejaron del problema y supusieron que tal vez se debía a una fuga generada en la última vialidad hacia el lado de la Cementera, a la altura del periférico Camino Real, desde donde al parecer bajó la corriente.Ese día, los colonos se molestaron porque, aseguraron, la mayor parte del día había corrido un río por ahí sin que las autoridades intervinieran.A propósito de las lluvias, el titular de Urbanización de la Dirección de Obras Públicas del Municipio, Jorge Arturo Acosta, afirmó que los 22 diques de la ciudad mantienen una correcta operación.De acuerdo con el funcionario, cuadrillas municipales están preparadas para continuar con labores de limpieza y desazolve de vasos de captación con maquinaria rentada.Héctor Lozoya Ávila, director de Limpia, dijo que el personal a su cargo ha saneado tres diques en lo que va de la semana en distintos puntos de Ciudad Juárez.Uno de ellos es el que se localiza en las calles Lucio Blanco y Díaz Maestros en la colonia Rinconada de las Torres, de donde, indicó, fueron quitadas casi 2 toneladas de basura y maleza, además de 800 kilogramos de desperdicios y 137 llantas.Otro es el que atraviesa la colonia Colinas del Norte, que hasta antes de ser atendido entre el martes y el miércoles tenía cinco toneladas de desechos, dos de hierbas, tres de ‘tiliches’ y 652 llantas. (Fernando Aguilar / El Diario)

