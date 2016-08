No van a la escuela… porque no hay

Angélica y Omar de 10 y 5 años respectivamente no han podido iniciar el ciclo escolar, en la zona en donde viven no hay ni preescolar ni primaria.Laura Domínguez Reyes, madre de ambos menores afirmó que el vendedor del fraccionamiento Las Arecas que pertenece a la constructora Aryve, les prometió instituciones educativas para este nuevo ciclo 2016-2017.“Yo le dije al que andaba ofreciendo las casas que yo tenía niños de escuela y me dijo que ya para cuando entreguen las casa ya van a estar aulas”, explicó la mujer.En el parque del fraccionamiento se colocó un aula móvil y según informó la maestra encargada del inmueble en los próximos días llegarán más de estos salones.Esta zona habitacional está ubicada al suroriente de la ciudad y las poco más de 200 viviendas ya están ocupadas por familias que en su mayoría tienen infantes.La docente omitió dar su nombre pero aseguró que tienen una gran demanda para la próxima apertura del jardín de niños.“Eso de que pongan un plantel en el parque es muy peligroso porque está pegada la calle y se pueden bajar de la banqueta y los atropella un carro o algo”, mencionó la inconforme.Uno de los primarias más cercanas se ubica en el fraccionamiento Parajes de San Juan a poco más de siete kilómetros de distancia.“No puedo llevarlos hasta allá, no aguantamos caminar tanto y el camión escolar me cobra 150 pesos por semana y pues no tengo ese dinero”, declaró.La madre de familia no sabe si el preescolar se habilitará en los próximos días pero dijo que podía asegurar la menor que iba a empezar a cursar el quinto grado de primaria, perderá el ciclo.“Aquí batallamos por todo, por planteles, por transporte, todo está muy lejos, yo siento que me engañaron porque nos dijeron que iba a tener todo cerca y no es así”, expresó Domínguez Reyes.Los vecinos señalaron a un hombre identificado solamente con el nombre de Iván, de ser el responsable de dar a conocer una versión oficial al respecto.Se le contactó vía telefónica y prefirió no dar a conocer su nombre completo.“La situación que nosotros tenemos es un plus en donde el municipio nos donó un terreno para escuelas, justamente, pero es el Municipio el que se encarga de construir, no nosotros”, indicó en la entrevista. (Maricela Morones / El Diario)