ViveBús, rezagado pero ‘mejor que ruteras’

A pesar de que un estudio colocó al ViveBús de Ciudad Juárez como el peor de los nueve sistemas de autobuses de tránsito rápido que operan en el país, usuarios consideran que el servicio ‘es mejor que el de las ruteras’.“No creo que esté tan mal”, señaló Iralí Rodríguez luego de bajarse de un autobús en la terminal Aserraderos. “Pero lo que sí es que a cualquier hora que se tome está bien lleno”.Su punto de vista lo comparte Jackeline Morales, otra usuaria que se dirigía ayer a la zona Centro de la ciudad y dijo que, a pesar de que el recorrido “puede calificarse como bueno”, hacen falta muchas más unidades para desahogar la alta demanda que se presenta a ciertas horas del día.“El punto fuerte del ViveBús es que utiliza unidades que todavía están en buen estado y traen clima”, opinó la ciudadana, quien recurre a ese medio para desplazarse a lo largo del Eje Vial Juan Gabriel, por donde, antes de que fuera implementado, una ‘rutera’ tardaba casi el doble en llegar a los destinos.De acuerdo con un análisis elaborado por la organización El Poder del Consumidor, el ViveBús de esta frontera registró el porcentaje intermodal más bajo entre los sistemas de su clase en México.El transporte semimasivo local recibió, entre varias otras puntuaciones, 3.6 en una escala del 1 al 10, lo que lo coloca, por ejemplo, a ocho posiciones del Macrobús de Guadalajara, que obtuvo 7.2.Según el estudio, los elementos que registraron la puntuación más baja en el ViveBús de Ciudad Juárez fueron la falta de servicio de bicicleta pública e infraestructura para movilidad no motorizada, con cero puntos cada uno.El acceso para usuarios tuvo dos puntos; la accesibilidad cuatro; la conexión directa, entre tres y cuatro puntos; los sistemas alimentadores y la integración con otros modos de transporte, cuatro puntos cada uno.Sin embargo, Luis Alberto Felipe, empleado de una nevería localizada en el Centro, expuso que “no hay punto de comparación” entre las condiciones del ViveBús y el viejo sistema de transporte público, pero consideró necesario un aumento de la flotilla disponible.Otras siete personas entrevistadas que abordaban el camión o iban a hacerlo coincidieron en que se trata de unidades más cómodas y rápidas.Para Raúl Rodríguez Santibáñez, presidente de la integradora de Transporte Semimasivo de Ciudad Juárez (Intra), la infraestructura para mejorar la eficiencia intermodal del ViveBús la deben poner los Gobiernos del Estado y Municipal.“¿Yo por qué tengo que poner ciclovías? Eso es del Gobierno, no del ViveBús”, expresó.En el caso del Metrobús de la Ciudad de México, las ciclovías las ponen las autoridades y el transporte está subsidiado por el Gobierno federal, dijo.“Nosotros no tenemos terminales ni dónde parar los camiones, no tenemos nada y, sin embargo, tenemos un servicio a la ciudadanía con un 8.5 de calificación por parte de otra evaluación de El Poder del Consumidor”, expuso.Aseguró que el ViveBús de Ciudad Juárez es el único del país que es autosustentable. “No estamos subsidiados por nadie”.También cuestionó que el Bus Rapid Transit (BRT) de la ciudad de Chihuahua haya obtenido una calificación de 6.4 puntos en el informe de la organización capitalina.“¿Cómo van a evaluar así el transporte en Chihuahua? Que no soluciona, para empezar, que tiene paros a diario y lo están valorando con más del doble de efectividad que el transporte de Juárez, que no ha tenido un solo paro”, señaló.En un comunicado de prensa, el Gobierno del Estado señaló que la primera ruta troncal del sistema de transporte semimasivo funciona bien y a casi tres años de haber entrado en operación ya se ha convertido en el transporte público preferido de los juarenses.En sus comienzos, dijo Víctor Manuel Ortega Fernández, coordinador del servicio, el ViveBús transportaba por día a 34 mil usuarios y en la actualidad esa cifra se ha incrementado a 54 mil.Sobre el estudio de El Poder del Consumidor, señaló:“Lo que pasa es que se está evaluando a varios sistemas de transporte rápido en el país, varios de ellos ya están completamente terminados y el nuestro está en proceso de implementación. Estamos a un tercio de la implementación total, por lo que el estudio compara sistema terminados con sistemas en proceso”.Agregó que aquí no se cuenta con sistemas alimentadores, conexión directa, accesibilidad, infraestructura para movilidad no-motorizada, servicio de bicicleta pública, entre otras cosas, debido a que falta muchos recursos económicos por invertir porque es un proyecto de transporte todavía no terminado.“El objetivo del ViveBús es el servicio al usuario y en este rubro tiene una evaluación de 8.5, esto es lo importante, a pesar de las carencias que tenemos”, dijo el coordinador de este sistema de transporte.Tomando en cuenta lo anterior, “nuestro transporte tiene más mérito que el de Chihuahua, México, Monterrey, Puebla y otras ciudades, porque la primera ruta troncal opera bien y porque es un transporte no subsidiado por el Gobierno”, aseguró. (Fernando Aguilar / El Diario)