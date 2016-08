Al frente de Obras Públicas dueño de constructora

Con la recomendación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) local, el alcalde electo de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, designó ayer a Gerardo Silva Márquez para asumir la dirección de Obras Públicas en el gobierno que encabezará a partir del 10 de octubre.El próximo funcionario público tiene estudios en ingeniería y al menos hasta ayer formaba parte de la mesa directiva de la CMIC, donde su función era representar a la Cámara ante el Consejo Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para buscar que los recursos que tenían proyectados para obras en Ciudad Juárez los ejercieran empresas locales.Algunos de esos proyectos, según consta en antecedentes periodísticos, los realizó la empresa Gema Constructores, de la que el mismo Silva Márquez es propietario.Entre esos proyectos se encuentra la construcción del colector doblado, que pasa por la avenida Tecnológico, el cual presentó fallas el año pasado (un año después de su instalación) y problemas al Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) porque no se conectó a la red del sistema de drenaje.La empresa constructora también participó en obras del Plan de Movilidad Urbana (PMU), entre ellas la que se realizó en el eje vial Juan Gabriel y prolongación Ramón Rivera Lara, en la que se rompió una tubería de la red general de agua potable y ocasionó una fuga y el desperdicio de miles de litros de agua.Archivos periodísticos dan cuenta que, en marzo de 2014, trabajadores de la constructora rompieron una tubería de la red general de agua potable y ocasionaron una fuga que dejó sin suministro a varias colonias del sector y provocó que algunas calles fueran cerradas a la circulación.Silva Márquez confirmó en la conferencia de prensa en la que se anunció su designación que participó en la licitación del PMU y que conoce el proyecto a detalle, por lo que anticipó que en su momento pedirá algunas reparaciones, pero omitió mencionar que su empresa desarrolló algunas de las obras como subcontratista.“Obviamente estamos bastante empapados (de las necesidades de infraestructura de la ciudad), puedo platicar que nosotros en un inicio participamos en la licitación del PMU, en su tiempo, obviamente no fuimos beneficiados, conocemos el tema perfectamente, sabemos que tiene unos detalles por ahí y en su momento habremos de platicar con las personas adecuadas para pedirles el apoyo en el buen sentido de que se repare lo que se tenga que reparar”, dijo.Aseguró que, como cualquier ciudadano, sufre por las condiciones en las que se encuentra la ciudad, “por los baches” y “las inundaciones”, por lo que se comprometió públicamente a desarrollar obras públicas necesarias y de mejor calidad en la ciudad, particularmente en materia de pavimentación.Silva Márquez y Armando Cabada anticiparon que la empresa del próximo director no participará en las licitaciones que realicen durante su gestión, porque sería un delito, por lo que sólo encabezará y revisará a detalle estos procesos para elegir las mejores propuestas.Agregó que en su gestión tampoco se presentará el sobreprecio en las obras públicas o “moches” con las empresas constructoras.• La empresa participó en obras del PMU, entre ellas en el eje vial Juan Gabriel y prolongación Ramón Rivera Lara, en la que se rompió una tubería de la red general de agua potable y ocasionó una enorme fuga que dejó sin suministro a varias colonias• La compañía instaló el colector doblado, (en la Tecnológico), el cual presentó fallas el año pasado (un año después de su colocación) y problemas al ITCJ porque no se conectó a la red de drenaje

