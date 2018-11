Frank Dehmel se hallaba en las calles de Alemania del Este en 1989. Todos los lunes, marchaba contra el régimen comunista, exigiendo libertad y democracia y lanzando consignas con la multitud: "¡Somos el pueblo!".Tres décadas después, Dehmel está de nuevo en las calles, más viejo y más iracundo, y gritando la misma consigna -esta vez por la extrema derecha.Obtuvo libertad y democracia cuando fue derribado el Muro de Berlín, un 9 de noviembre de hace 29 años. Pero perdió todo lo demás: su empleo, su estatus, su País -y su esposa. Igual que muchas mujeres del Este, se marchó al Oeste en busca de trabajo y nunca volvió.Para entender por qué la ultraderecha se está manifestando nuevamente en Alemania, es útil entender las muchas quejas de sus simpatizantes más fieles: los varones en la ex Alemania del Este comunista.El surgimiento del Hombre del Este como una fuerza política disruptiva se alza como el principal legado de los 13 años en el poder de la Canciller Angela Merkel. Mientras que recientemente preparaba a los alemanes para su eventual salida política, algunos indicaron que la Alemania de Merkel estaba más dividida en Este y Oeste que durante cualquier momento desde la reunificación.Sin duda, la extrema derecha ha tenido avances por toda Alemania. El partido Alternativa para Alemania, o AfD, ganó el 13 por ciento de la votación en las elecciones del año pasado, suficiente para convertirlo en la principal voz de la Oposición en el Parlamento.Sin embargo, el apoyo para la AfD en el Este es, en promedio, más del doble que en el Oeste. Entre hombres del Este, el partido es la mayor fuerza política, con el 28 por ciento de ellos habiendo votado por la AfD el año pasado.El Hombre del Este, una figura durante mucho tiempo subestimada, vista con lástima o simplemente ignorada en el Oeste, está en proceso de volver a transformar la política alemana.Nadie personifica más las frustraciones de los varones del Este -o ha sido mayor blanco de su ira- que Merkel, una mujer del Este quien llegó a la cima del poder y ofrece un recordatorio del propio fracaso de ellos.Merkel nunca se convirtió en la embajadora del Este que anhelaba la gente: la calidad de vida en la región aún está rezagada de la del Oeste, aún después de lo que es percibido como una traumática toma de poder económico.Dehmel la llama "traidora" y cosas peores.Tras la reunificación, recordó Dehmel, hombres del Oeste en trajes y autos Mercedes-Benz llegaron a su Estado de Sajonia, en el este del País, y pronto empezaron a operar negocios, universidades, el Gobierno regional y "todo lo demás".Y eso fue antes de que más de un millón de buscadores de asilo, muchos de ellos jóvenes, llegaran a Alemania en el 2015."No arriesgue el pellejo en ese entonces para convertirme en un ciudadano de tercera clase", expresó Dehmel, ahora de 57 años, contando con los dedos los niveles de jerarquía percibidos: "primero están los alemanes del Oeste, luego están los buscadores de asilo y luego estamos nosotros".Una tercera parte de los electores varones en Sajonia emitió su voto a favor de la ultraderecha el año pasado -más que en cualquier otro lado del País, por mucho."Tenemos una crisis de masculinidad en el Este y eso está alimentando a la extrema derecha", afirmó Petra Köpping, Ministra de Integración en Sajonia.Cuando Köpping ocupó el cargo, en el 2014, creyó que su labor era integrar a los inmigrantes. Pero al tiempo que cientos de miles de buscadores de asilo comenzaron a llegar a Alemania un año después, un hombre blanco de mediana edad la increpó en una reunión comunitaria. "¿Por qué no nos integra a nosotros primero?", le gritó él.Esa pregunta incitó a Köpping a recorrer su Estado natal en el este y entrevistar a varones furiosos. Halló que aún supuran las decepciones y las humillaciones de 1989.Unos 3 millones de empleos, en su mayoría en industrias tradicionalmente masculinas, se perdieron en el curso de dos años. Los héroes de clase trabajadora del socialismo se convirtieron en los fracasados de clase trabajadora del capitalismo.Y fueron dejados atrás por las mujeres.El comunismo creó una clase de mujeres independientes, a menudo mejor preparadas y desempeñando empleos más adaptables en el sector servicios que los hombres del Este.Tras ser derribado el muro, el Este perdió más del 10 por ciento de su población. Dos terceras partes de quienes se marcharon para no volver fueron mujeres jóvenes.Fue el caso más extremo de huida de mujeres en Europa, dijo Reiner Klingholz, del Instituto Berlín para Población y Desarrollo.El pueblo natal de Dehmel, Ebersbach, alguna vez un próspero centro textil junto a la frontera checa, perdió 7 de 10 empleos y casi la mitad de su población tras 1989. Cerraron las escuelas y se cancelaron los servicios de trenes. Para frenar el declive, se fusionó con el pueblo contiguo de Neugersdorf.Había dos mujeres por cada tres varones de 22 a 35 años cuando Klingholz y su equipo visitaron el pueblo en el 2007. Esa generación es 11 años más vieja -el principal grupo de edad de los electores de la Alternativa para Alemania.Oliver Graf es uno de ellos. Trabaja en la construcción y es voluntario en la brigada de bomberos local. Asegura que casi no sabe de alguien "que no vote por la AfD", el partido más fuerte en el pueblo.De 37 años, Graf dice estar listo para iniciar una familia, pero no tiene pareja, al igual que muchos de sus amigos.En una tarde reciente, Dehmel compraba municiones para su rifle en la tienda de armas local. Gunther Fritz, el propietario del local, dijo que no era coincidencia que los eslóganes en la calle en el 2018 son los mismos que en 1989."Teníamos un sentido de poder en ese entonces, y no vamos a dejar que nadie nos lo quite", aseveró. "Al Oeste le entregaron la democracia después de la guerra; en el Este tuvimos que obtenerla por nosotros mismos".