Mandarinas, el peculiar regalo hecho a Corea del Norte

Corea del Norte- Las autoridades de Corea del Sur han anunciado este domingo que enviaron unas 200 toneladas de mandarinas a Corea del Norte como regalo, según ha informado la agencia de noticias Yonhap.Esta mañana un avión de transporte militar ha partido desde el Aeropuerto de la isla de Jeju con mandarinas locales con destino al Aeropuerto de Sunan en Pyongyang", ha indicado el portavoz presidencial Kim Eui Kyeom.Las mandarinas fueron enviadas por orden del presidente surcoreano, Moon Jae In, en "señal de agradecimiento" y "como un regalo en respuesta a las 2 toneladas de hongos de pino que envió Pyongyang durante la cumbre de celebrada el pasado mes de septiembre", tal y como ha señalado el portavoz de la Presidencia surcoreana.El Ministerio de Defensa de Seúl dijo que los aviones militares volaron a Pyongyang dos veces el domingo para entregar los frutos y que están haciendo lo mismo el lunes.Después de las conversaciones de la cumbre intercoreana de septiembre en Pyongyang, Corea del Norte obsequió a Corea del Sur con 2 toneladas de hongos de pino como gesto de buena voluntad.Los hongos del pino son grandes hongos blancos que se consideran un manjar sano tanto en Corea como en otros países asiáticos. Son uno de los productos regionales más preciados de Corea del Norte, y el país los envió a Corea del Sur en el 2000 y 2007 después de las conversaciones de la cumbre anterior.El transporte aéreo de mandarinas es un indicio de que las dos Coreas siguen adelante con sus intentos de mejorar los vínculos, a pesar del estancamiento de la diplomacia mundial sobre el programa nuclear de Corea del Norte. Según funcionarios de Seúl y Washington, Corea del Norte pospuso recientemente conversaciones de alto nivel con Estados Unidos para analizar la posibilidad de lograr el desarme nuclear de Corea del Norte y establecer una segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un.En este sentido, ha subrayado que la mandarina es una fruta sureña difícil de probar para el pueblo norcoreano. El viceministro de Unificación, Chun Hae-sung, y el secretario presidencial para asuntos de política de unificación, Suh Ho, han viadado en el avión hasta Pyongyang para hacer entrega del regalo. Unas 20 mil cajas de 10 kilogramos de mandarinas serán trasladadas entre este domingo y el lunes en cuatro viajes.Se trata del mayor envío de productos surcoreanos desde 2010, cuando se rompieron las relaciones intercoreanas tras el ataque de Corea del Norte contra un buque de guerra de Seúl en marzo de ese mismo año. Durante 12 años, desde 1999 hasta principios de la década del 2000, la isla envió regularmente mandarinas a Corea del Norte.El Gobierno surcoreano ha insistido en que el envío no viola las sanciones internacionales impuestas sobre Corea del Norte y ha destacado que la fruta no se encuentra sujeta a restricciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.