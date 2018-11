Así fue el encuentro fugaz entre Trump y Putin en París

Moscú— Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, dialogaron hoy brevemente en París, pero no llegaron a abordar asuntos concretos, según informó el Kremlin.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que ambos mandatarios tuvieron la oportunidad de hablar, pero, según fuentes diplomáticas, no tanto como hubiera deseado la parte rusa.Fuentes oficiales habían expresado su esperanza de que en París Putin y Trump abordaran al menos los planes de Washington de abandonar el primer tratado de desarme de la Guerra Fría.Peskov destacó que ambos se citaron para mantener una reunión más prolongada y sustanciosa a finales de mes en Buenos Aires en el marco de la cumbre del G20.Al inicio de la ceremonia conmemorativa del fin de la Primera Guerra Mundial hoy en el Arco de Triunfo en París, ambos dirigentes se saludaron en presencia de varias decenas de mandatarios internacionales, pero durante la comida estuvieron colocados lejos el uno del otro.Después de que París pidiera a ambas partes que aplazaran su reunión para no ensombrecer el centenario de la firma del armisticio, Trump anunció que "probablemente" no se vería con su homólogo ruso en la capital francesa.No obstante, en los últimos días altos funcionarios rusos destacaron la importancia de que ambos mandatarios se reúnan cuanto antes para abordar los muchos frentes abiertos en las relaciones bilaterales y en la arena internacional.En una entrevista con RT en francés Putin aseguró hoy que Rusia está dispuesta a restablecer el diálogo con Estados Unidos, especialmente en lo relativo al desarme, y expresó su deseo de sentarse con Trump en Buenos Aires o "más tarde".El principal asunto pendiente es el tratado de eliminación de misiles nucleares de medio y corto alcance (INF), considerado la piedra angular de la seguridad europea y que Trump considera "obsoleto".Putin ha advertido de que la renuncia a dicho tratado suscrito en 1987 provocará una carrera armamentista y que, en caso de que países europeos desplieguen misiles estadounidenses en su territorio, Rusia dirigirá de nuevo su armamento contra Europa.Precisamente, ambos mandatarios se reunieron por vez primera en la anterior cumbre del G20, que tuvo lugar en julio de 2017 en Hamburgo, mientras celebraron su única cumbre un año después en Helsinki.Según la Presidencia rusa, Putin está dispuesto a estudiar una posible visita a Estados Unidos en la primera mitad de 2019, para una nueva cumbre con Trump.

