Trump viaja a París, dejando atrás el torbellino político

París.- Taciturno y a la vez combativo, después de una batalla electoral, el presidente Donald Trump aterrizó este viernes en París, esperando utilizar el escenario global para restaurar parte de su postura, mientras enfrenta un futuro político tumultuoso en casa, informó CNN.El presidente y la primera dama están visitando la capital francesa para conmemorar los 100 años desde el fin de la Primera Guerra Mundial, un momento especial para recordarle al mundo el conflicto que no ha dado por terminadas todas las guerras.Funcionarios aseguran que el presidente utilizara el momento para hacer hincapié en el papel esencial que jugó Estados Unidos para restaurar la paz y la seguridad en Europa, y que lo sigue haciendo, aunque Trump se queja que cuesta mucho.Al igual que los presidentes que lo precedieron, utilizará el viaje para escapar de un desagradable resultado de la elección que podría obstaculizar los dos años que le quedan en su término, con investigaciones, citatorios y estancamientos.Este viernes, al partir a lo que él catalogó como un “bello viaje”, Trump continuó refiriéndose a la investigación sobre Rusia y la nueva crítica de la ex primera dama Michelle Obama en el libro de sus memorias.El presidente confirmó su asistencia al evento del centenario después de determinar en el mes de agosto que los 90 millones de dólares que costaría el desfile militar en Washington era demasiado caro. Dijo que entonces asistiría “al desfile en París”.El único líder con el que se reunirá formalmente será su anfitrión, el presidente francés Emmanuel Macron, uno de sus aliados globales más cercanos.Los mandatarios europeos han visto cautelosamente los dos primeros dos años del mandato de Trump, aunque con los resultados de la elección de este martes es improbable que sientan alivio de muchas de sus preocupaciones.Otro líder al que se encontrará en la ceremonia del centenario de este domingo es al presidente ruso Vladimir Putin, aunque Trump dijo que “va a regresar rápidamente y que no cree que tendrá tiempo para esa reunión”.

