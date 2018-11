Sao Paulo, Brasil- La Corregiduría General de Justicia de Brasil, organismo que supervisa las actuaciones de los magistrados, abrió una investigación sobre el nombramiento del juez Sergio Moro -quien condenó al ex Presiente Luiz Inácio Lula da Silva- como futuro ministro de Justicia y Seguridad Pública.Moro, quien aceptó ser Ministro del Presidente electo Jair Bolsonaro tras dirigir por cuatro años la Operación Lava Jato, que envió a prisión a decenas de empresarios y políticos, fue cuestionado ante la Corregiduría por entidades, partidos políticos y ciudadanos que lo acusan de ser parcial en sus sentencias.El Partido de los Trabajadores (PT), formación de Lula da Silva, pidió este viernes al Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil que expulse de la magistratura al juez y anule sus decisiones.Moro, quien prometió en los últimos días un combate feroz contra la corrupción y el crimen organizado, deberá explicar en los próximos 15 días si actuó de forma partidaria, y no conforme a derecho, en sus decisiones como magistrado.El PT, que perdió las elecciones presidenciales de Brasil en segunda vuelta, acusa a Moro de haber protagonizado un "intento de tumultuar el proceso electoral" al levantar el secreto de sumario sobre el testimonio de Antonio Palocci, ex Ministro de Lula da Silva y Dilma Rousseff, en torno a irregularidades en ese instituto político.Asimismo, los abogados de Lula da Silva lo acusan de haber condenado a su cliente por corrupción y lavado de dinero "sin pruebas" y con el objetivo de inhabilitarlo políticamente para los comicios de octubre pasado.Además, parte de la izquierda brasileña cuestiona cuándo fue que Moro aceptó ser Ministro de Justicia, pues fuentes cercanas a Bolsonaro indicaron que los primeros contactos se produjeron el 23 de octubre, en plena campaña política para la segunda ronda electoral.Moro, considerado un "héroe nacional" por parte de la población debido a su combate al sistema endémico de sobornos, es uno de los "superministros" del Gobierno de Bolsonaro.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.