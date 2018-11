Alarma a GB ola de acuchillamientos

Londres— El alcalde de Londres, Sadiq Khan, se encuentra sometido a una fuerte presión política por el elevado nivel de criminalidad que registra la ciudad, con 40 mil episodios con arma blanca, 16 por ciento más que el año pasado.En la mayoría de los casos los protagonistas son jóvenes pertenecientes a alguna banda violenta, que ocultan sus rostros bajo la capucha de una sudadera."Todo esto está sin duda relacionado con las drogas (...) Pero se trata también de una cuestión cultural, cuando la gente joven cree que no hay ningún problema en hacerse con un cuchillo y formar parte de una banda violenta", señala Khan.El ministro del Interior ha convertido este problema de orden público en un problema político, al llamar hoy a la comisaría general de Scotland Yard, Kressida Dick, y exigirle que los policías incrementen el número de registros a los posibles sospechosos.Cuando la primera ministra, Theresa May, estaba al frente de ese Ministerio, redujo considerablemente este tipo de prácticas ante la acusación de que tenían un claro sesgo racista y tenían como objetivo a jóvenes de minorías raciales.Existe un convencimiento general de que parte de las causas de este incremento de la criminalidad en Londres tiene que ver con la drástica reducción del número de efectivos policiales que se ha producido en los últimos site años, debido al esfuerzo de austeridad que ha afectado a todos los servicios públicos.Khan se ha basado en el éxito alcanzado en la ciudad escocesa de Glasgow para poner en marcha un nuevo departamento llamado Unidad de Reducción de Violencia, que pretende dar una respuesta multidisciplinar, no solo policial, al problema.Junto con la Policía Metropolitana, participan en esta unidad representantes de los servicios de salud pública, de las agencias de investigación criminal y de las organizaciones juveniles y locales de los distritos más afectados.El alcalde advirtió que si se quiere poner énfasis en las causas últimas de este rebrote de la violencia, la respuesta no llegará de la noche a la mañana, y recuerda que Glasgow tardó una década en cambiar la tendencia ascendente de la criminalidad que sufría.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.