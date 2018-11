Migrante venezolano mata a su familia y se suicida

Lima, Perú— Un migrante venezolano asesinó este miércoles a su esposa, hijo y cuñado en la vivienda que alquilaban en Lima y luego se quitó la vida, informó la policía.Tras cometer el crimen, Erick Hernández Ramos de 37 años, se lanzó del tercer piso del departamento donde vivía y luego corrió unos 300 metros hasta alcanzar una vía en donde se arrojó a un vehículo en marcha que le quitó la vida.Según la policía, Hernández mató primero con un cuchillo a su esposa de 36 años y a su hijo de un año.A su cuñado lo asesinó luego de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo e intentara detenerlo.Finalmente hirió a dos personas más que vivían en el departamento.El director del hospital Loayza, en la capital peruana, Juan Enrique Machicado dijo a la prensa que Hernández sufría de ataques de epilepsia y convulsiones desde octubre y que había sido medicado, pero que no había vuelto para su control médico.Según consignó América Noticias, Erick Hernández Ramos cometió los atroces crímenes por sus problemas económicos. Asimismo, informaron que actuó motivado por una enfermedad que le impedía trabajar.En su cuenta de Facebook, la esposa del asesino compartió hace unas semanas un post donde anunciaba una parrillada a favor de Erick Hernández Ramos.Allí explicó que su pareja había empezado a sufrir ataques de epilepsia pero que los médicos aún no determinaban la causa."Esta es una invitación para una parrillada que se llevará a cabo el día sábado a las 11 am en Av Naciones Unidas. El motivo es para recaudar fondos para realizarle una resonancia magnética y comprar varios medicamentos para Erick Hernández", dice el post de Facebook"Erick desde hace un par de semanas ha estado enfermo presentando ataques de epilepsia. Le hicieron un par de exámenes y aún no le dan un diagnóstico exacto del motivo de los ataques. Se necesitan hacer más exámenes y no contamos con mucho dinero por eso estamos pidiendo de su colaboración" , explican sus amigos y familiares en Facebook.

