Ciudad de México- Recientemente se dio a conocer que Ariel Boiteux, un especialista en informática argentino, fue acusado de extorsionar a 200 mujeres entre 2016 y 2017.Sus víctimas de Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Costa Rica, Guatemala, México, España, Suiza, Italia y Estados Unidos eran amenazadas con sus propias fotografías y videos.Según informó Irma Llano, fiscal de la Unidad Especializada en Delito Informático, al medio TN, el delincuente -que actuó desde Paraguay- abrió páginas web de 'amarres inmediatos' donde ofrecía servicios de brujería para 'recuperar amores perdidos'.El pago por conseguir el amor no eran grandes cantidades de dinero, sino 'rituales sexuales' para los que solicitaba a las clientas videos y fotografías íntimas.Posteriormente decía la verdad y les exigía sumas económicas con tal de no difundir las imágenes en Internet. Logró acumular más de 100 mil dólares.Según la acusación, 'El Brujo' conseguía que las víctimas le suministraran el dinero a través de Western Union, una compañía para realizar giros de efectivo con escasos controles desde distintos países.Como dos de las víctimas eran estadunidenses, la Justicia norteamericana del distrito de Carolina de Sur solicitó su extradición, que fue aceptada por el juez de Garantías de Asunción, Miguel Tadeo Fernández.La intención de la defensa es conseguir que el acusado sea declarado como inimputable por tener presuntos problemas psicológicos. No obstante, si la Justicia de EU. deniega esta opción, el argentino tiene altas probabilidades de ir a prisión.

