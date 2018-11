Va Rafael Correa a juicio por secuestro

Quito— La jueza nacional de Ecuador Daniella Camacho llamó a juicio al expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia en Bélgica, por el caso de secuestro a un opositor en 2012.La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia albergó la última sesión de la audiencia preparatoria contra los acusados por los delitos de asociación ilícita y plagio de Fernando Balda, ex legislador opositor a Correa secuestrado en Bogotá, Colombia, en agosto de 2012.El ex secretario nacional de Inteligencia Pablo Romero y los ex agentes de los servicios secretos Diana Falcón y Raúl Chicaiza también fueron llamados a juicio.Los dos últimos, que reconocieron ser autores materiales de los hechos, se han acogido al régimen de colaboración eficaz, mientras que Correa y Romero se encuentran en el extranjero, el primero en Bélgica, donde reside desde julio de 2017, y el segundo en España.Ambos ex agentes aseguraron que las órdenes les llegaban directamente por el ex Presidente a través de Romero y sus testimonios figuran entre los 23 elementos principales de convicción presentados por la Fiscalía contra Correa, que ha rechazado las acusaciones.El ex Mandatario, sobre el que pesa una petición ecuatoriana de arresto a Interpol por incumplimiento de medidas cautelares, ha denunciado ser objeto de una persecución política y acusa al poder judicial de su país de falta de independencia.La magistrada solicitó a Interpol la difusión roja contra Correa con fines de extradición por su incomparecencia judicial e incumplimiento de una medida cautelar.De momento, el organismo internacional no ha informado oficialmente de su respuesta sobre dicha solicitud.

