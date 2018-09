Irán- El presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseguró este domingo que un país aliado de Estados Unidos en el Golfo Pérsico estuvo detrás de un ataque a un desfile militar que mató a 25 personas e hirió a unas 70, aunque no identificó a los presuntos responsables.A pesar de que el ataque del sábado fue reivindicado por un grupo separatista árabe, el Mandatario podría haberse referido a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Bahrein, estrechos aliados militares de Estados Unidos que ven a Irán como una amenaza regional por su apoyo a grupos milicianos en Medio Oriente."Todos esos pequeños países mercenarios que vemos en esta región están respaldados por Estados Unidos. Son los estadounidenses quienes los instigan y les proporcionan los medios necesarios para cometer estos crímenes", agregó Rouhani.El ataque del sábado, en el que milicianos disfrazados de soldados abrieron fuego contra un desfile militar iraní anual en la zona suroeste del país, rica en petróleo, fue el ataque más letal en Irán en casi una década.El caos en la ciudad de Ahvaz, fue capturado en vivo por la televisión estatal. Mientras sonaban los disparos, se veían mujeres, niños y soldados de la Guardia Revolucionaria.Los separatistas árabes de la región, que antes solo eran conocidos por sus ataques nocturnos a oleoductos no vigilados, reivindicaron el ataque, y las autoridades iraníes parecieron considerar su mensaje.El Gobierno de Irán convocó este domingo a diplomáticos de Reino Unido, Dinamarca y Holanda para quejarse con sus Gobiernos de albergar supuestamente a miembros del grupo terrorista que lanzó el ataque.El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó más tarde que convocaría al Embajador de Emiratos Árabes Unidos por haber hecho declaraciones parciales en apoyo al grupo detrás del ataque, pero no entró en detalles.El sábado, el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, culpó inmediatamente del ataque a los países de la región y a los que llamó sus amos estadounidenses.El hecho ocurre mientras el acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales está en peligro después de que el Presidente Donald Trump retirara a Estados Unidos del pacto internacional."Irán responderá rápida y decisivamente en defensa de las vidas iraníes", escribió en Twitter el Mandatario iraní.Asimismo, señaló que fueron terroristas reclutados, entrenados y pagados por potencias extranjeras.El desfile fue uno de los muchos que marcaron el inicio de la larga guerra de Irán contra Irak en la década de 1980, conmemoraciones conocidas como la Semana de la Defensa Sagrada.

