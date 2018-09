Tanzania: crece el enojo por naufragio

Dodoma— El balance del naufragio de un ferry en el lago Victoria, Tanzania, el jueves pasado llegó ayer a los 218 muertos, según autoridades, quienes anunciaron el rescate de un sobreviviente, informó El Universal.Los rescatistas hallaron a esa persona entre los restos del MV Nyerere, ferry que llevaba a bordo a unos 400 pasajeros, pese a que su capacidad máxima era de 101 personas y 25 toneladas de carga, según informó El Tiempo de Colombia.“Lamentamos en estos momentos la muerte de 218 personas, las operaciones continúan” declaró John Mongella, gobernador de la región de Mwanza, a la televisión pública tanzana TBC One. Hasya la noche del viernes se habían recuperado 140 cuerpos y otros 78 fueron localizados ayer.Mongella explicó que ya se envió un “dispositivo” para “voltear” la nave y acelerar la búsqueda.El casco del barco, en torno al cual se afanan los rescatistas, sobresale del agua a apenas unas decenas de metros de la isla de Ukara, destino final del ferry.“[Hoy] empezaremos a inhumar los cuerpos. La ceremonia será presidida por el primer ministro, Kassim Majaliwa” explicó Mongella.Testigos y sobrevivientes dieron dos versiones diferentes de la catástrofe, pero parece evidente que la sobrecarga de la nave es una causa.Según algunas personas, varios pasajeros se desplazaron hacia la proa al acercarse al muelle, un movimiento que parece que desequilibró a la embarcación. De acuerdo con otras, el capitán, distraído con su celular, no realizó bien la maniobra de acercamiento al embarcadero y, al intentar solucionarlo, hizo naufragar al ferry.En otros naufragios ocurridos en la región de los Grandes Lagos, en el pasado se responsabilizó a embarcaciones sobrecargadas, y los elevados balances de muertos, al hecho de que la mayoría de los pasajeros no sabía nadar.No obstante, a media jornada de ayer se rescató vivo entre los restos del ferry a su ingeniero, tras pasar casi dos días en un compartimento aún lleno de aire, indicó el diputado Mkundi. Fue trasladado inmediatamente a un centro de salud.El presidente tanzano, John Magufuli, quien habló de una “negligencia”, ordenó la noche del viernes “la detención de todas las personas implicadas en la gestión del ferry”. “Los responsables serán absolutamente castigados”, prometió.El ferry MV Nyerere realizaba el trayecto entre la isla de Ukara y la de Ukerewe, justo enfrente y donde se encuentra la localidad de Bugolora, a la que suelen acudir los habitantes de Ukara a por provisiones. Las banderas estaban a media asta ayer por todo Tanzania, después de que el presidente declarara el viernes un luto nacional de cuatro días.El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, presentó sus condolencias “a las familias de las víctimas, al gobierno y al pueblo de la república unida de Tanzania”.Entre la población del país, la tristeza iba dejando paso a una indignación que las promesas de medidas del presidente Magufuli no lograban calmar. Además de que la navegación es difícil en el mayor lago de África, y a menudo se hace en vetustos navíos, las autoridades suelen prestar poca atención a la seguridad.“El primer día, cuando aún había esperanza de encontrar supervivientes, las operaciones de rescate se suspendieron por la noche debido a la oscuridad, ya que nuestros servicios marítimos de rescate no están equipados para trabajar de noche”, dijo Felician Tarimo, un joven estudiante de Moshi, al norte del país.“Como si nuestros gobernantes esperaran que los accidentes ocurran sólo durante el día”, ironizó.En 1996, unas 800 personas, según la Cruz Roja, murieron en el naufragio del ferry Bukoba, sobrecargado de pasajeros, a unas cuantas millas marinas de las costas de Mwanza.

