Fortalecer a la ultraderecha europea, el proyecto de Bannon

Italia- Un monasterio construido en 1204 al sureste de Roma será sede de “El Movimiento”, la academia de Steve Bannon, desde donde buscará promover sus ideas, como parte de sus esfuerzos para reagrupar a la extrema derecha en Europa.El edificio que acogerá las clases cuenta con 100 habitaciones; fue inaugurado por el papa Inocencio III, cerca del lugar donde supuestamente apareció la Virgen. Hasta 300 estudiantes podrán ser instruidos en el instituto acerca de valores católicos y las bases judeocristianas de Occidente desde la visión de Bannon, el ex estratega del presidente estadounidense Donald Trump y ex director de Breitbart News, un medio ultraderechista de EU, que ha asesorado a políticos de extrema derecha de todo el mundo tras ser despedido de la Casa Blanca el año pasado.Bannon se encargará de recaudar fondos para su proyecto, cuyo mantenimiento costará 1 millón de euros al año. Además, diseñará el plan de estudios junto a personalidades como el cardenal Raymond Burke.La academia aportará sustento ideológico a las aspiraciones de Bannon en Europa, donde busca impulsar a los partidos ultranacionalistas para que se unan y venzan en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019. “Creo firmemente que si Hermanos de Italia, la Liga y otros partidos se comprometen para las próximas elecciones europeas, ganarán por su honestidad y su valor", dijo Bannon en un acto organizado en Roma por el partido ultraconservador italiano Hermanos de Italia, que lidera Giorgia Meloni.“Los ciudadanos europeos deben recuperar la soberanía que les pertenece”, añadió, y cargó contra las élites financieras, causantes de “la crisis económica de 2008 que han sufrido las clases más bajas”.El ex asesor de Trump está decidido a formar un frente de extrema derecha en el Viejo Continente. En Italia, el partido populista de derechas Liga, del viceprimer ministro y ministro de Interior, Matteo Salvini, ya respaldó la iniciativa. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) por el momento no lo ha hecho.El británico Benjamín Harnwell, director de Dignatatis Humanae Institute, cofundador de la iniciativa “El Movimiento”, dijo que “viendo que la academia será el hogar espiritual del ‘ba-nnonismo’, es posible que los partidos nacionalistas populistas de Europa envíen a sus jóvenes aquí a estudiar”.Los esfuerzos de Bannon llegan en pleno auge de un sector que con discursos euroescépticos, y antiinmigración ha conseguido votaciones históricas en países como Francia, Suecia, Alemania y Austria, ha impulsado la salida del Reino Unido de la Unión Europea (el Brexit) y que además de Salvini tiene como referente al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.“El Movimiento” se plantea además como una especie de oposición a Open Society, del empresario George Soros, que financia campañas de organizaciones de la sociedad civil.

