Viven crisis palestinos refugiados

Jerusalén- El reciente anuncio de la Administración Trump sobre la suspensión de la ayuda económica a UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, desató una serie de airadas reacciones."No se puede hacer desaparecer de la historia a 5.4 millones de miembros de una comunidad protegida por las Naciones Unidas", declaró a CNN Christopher Gunnes, portavoz de UNRWA.Hanan Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación Palestina (OLP), acusó a Estados Unidos de politizar la ayuda económica, aunque el propio Gunnes había reconocido que dicho país ha sido consistentemente el mayor y más generoso donante de la agencia.De por medio hay un duro conflicto entre la Autoridad Palestina y la Administración Trump.El Secretario General del Comité Ejecutivo de la OLP, el doctor Saeb Erekat, habla de intento de extorsión cuando el Presidente estadounidense da a entender claramente que varias de las últimas medidas se deben a la negativa palestina a volver a la mesa de negociaciones con Israel.Mientras que para el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fue "sumamente importante", pues acusó a la UNRWA de perpetuar su condición de refugiados.Según informó la revista "Foreign Policy", ya en enero último, cuando el primer corte de fondos fue anunciado por la Administración Trump, su yerno y enviado especial a la región Jared Kushner escribió que la agencia perpetúa el status quo, es corrupta, ineficaz y no ayuda a la paz.La problemática se origina en los propios números. De acuerdo a la propia agencia, a causa del conflicto árabe israelí de 1948 , hubo cerca de 751 mil refugiados.Para el historiador israelí Benny Morris, en su libro "El nacimiento del problema de los refugiados palestinos" (Universidad de Cambridge, 2004) , afirma que fueron 700 mil. Mientras que la UNRWA sostiene que hoy el número asciende a 5.3 millones.El periodista e investigador israelí Ben Dror Yemini abordó el tema en su libro "Industria de mentiras" y lo ha vuelto a hacer en artículos a raíz de la decisión de Trump.Expertos señalan que la creación de la agencia fue para dedicarse exclusivamente a los refugiados palestinos pese a la creación cinco días después del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), objetado por países árabes.En opinión de Netanyahu, todo fue para usarlos como arma contra Israel y no resolver el conflicto.Mientras ACNUR se ocupó desde su creación de unos 50 millones de refugiados producto de diversas guerras en distintas partes del mundo, de los cuales ninguno es actualmente refugiado, UNRWA se encargó de algo más de 700 mil que hoy se han multiplicado por lo menos siete veces.Para la OLP, según un comunicado de las últimas semanas, el cumplimiento del mandato de UNRWA garantiza estabilidad y continuidad hasta que el tema de los refugiados sea resuelto con base a la justicia, el derecho internacional y las convenciones internacionales.En Israel se alega que quienes perjudicaron a los refugiados fueron sus propios hermanos árabes."Los judíos que se salvaron del Holocausto, arrancados de raíz de donde habían nacido, sobrevivieron y llegaron a la tierra de Israel", declaró el Premier israelí."No siguieron siendo refugiados. Los absorbimos, al igual que a los más de 800 mil judíos de países árabes. Llegaron como refugiados pero los convertimos en ciudadanos en igualdad de condiciones. Esto no es lo que ha pasado con los palestinos".En el libro de Adi Schwartz y Anat Wilf "La guerra del derecho del retorno", sobre el tema, publicado hace pocos meses, se detalla las distintas instancias en las que el mundo árabe rechazó planes para permitir que los palestinos dejen de ser refugiados, optando por mantener la exigencia que vuelvan a sus hogares originales, lo cual significa a lo que es actualmente el territorio de Israel.Hoy en día, los considerados refugiados palestinos -que Israel y Estados Unidos sostienen son en realidad mucho menos que los declarados- incluyen a todos los descendientes de los refugiados de 1948, una situación que no se repite en otros casos.El desafío es corregir las anomalías en el caso de UNRWA, sin afectar a quienes a nivel personal, humano, realmente necesitan su ayuda para sobrevivir.

