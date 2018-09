Ciudad de México.- La primera ministra británica, Theresa May, pidió este viernes respeto hacia el Reino Unido a los líderes de la Unión Europea (UE) y les instó a presentar nuevas propuestas que desencallen las negociaciones sobre el Brexit.Después de que los 27 socios comunitarios restantes rechazaran ayer en Salzburgo el plan presentado por el gobierno británico, May dijo en un discurso televisado desde Downing Street, su residencia oficial en Londres, que el diálogo con Bruselas atraviesa un impás."He tratado a la Unión Europea con todo el respeto y el Reino Unido espera lo mismo. La buena relación al final de este proceso depende de ello", señaló la primera ministra conservadora al hacer balance de la tensa cumbre informal de líderes comunitarios.Luego de reconocer que las pláticas se encontraban estancadas, la libra cayó a 1.31 dólares, su nivel más bajo en 10 meses.Ayer, tras una cumbre de dos días en la ciudad austríaca, la UE dijo que era inviable el plan de cooperación de la Premier británica una vez que el país deje de formar parte del eurogrupo."Todos estamos de acuerdo en que el plan Chequers tiene elementos positivos, pero el marco económico planteado no funcionará, entre otras cosas, porque corre el riesgo de socavar el mercado único", sentenció el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.El proyecto, también calificado como un Brexit "suave", contempla crear un área de libre comercio para bienes con la UE, lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera irlandesa, una de las cuestiones pendientes de la negociación.Sin embargo, la cita colocó a Londres ante el abismo de un divorcio europeo sin acuerdo y deja a la primera ministra ante la tesitura de rehacer unas propuestas que ya le costaron una crisis de gobierno o tirar la toalla y dejar que decidan las urnas."Si no llegamos a un trato en octubre, Reino Unido se prepara para una salida sin acuerdo", alertó la Premier.Sin embargo, destacó que Chequers es la única propuesta sobre la mesa que garantiza un movimiento de bienes sin fricciones, la ausencia de una frontera física entre Dublín y Belfast y la integridad del Reino Unido.Aún así, anunció que presentará dentro de poco tiempo una nueva propuesta sobre la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, teniendo como plazo máximo este octubre, el plazo fijado por la UE para llegar a un acuerdo.

