Exige China a EU retirar sanciones

Beijing— China anunció este viernes que presentó una queja formal ante Estados Unidos por las sanciones impuestas a la compañía militar china Equipment Development Department (EDD) por haber comprado armamento a una empresa rusa, y urgió a Washington a rectificar esta decisión.El secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, anunció ayer la imposición de sanciones a individuos y compañías por sus lazos con el Kremlin, entre ellas a EDD y su director, Li Shangfu, por haber comprado armamento a la empresa estatal Rosoboronexport, la mayor exportadora rusa de armamento que anteriormente había sido sancionada por Washington.Ahora, EDD, responsable de las armas y el equipo del Ejército chino, tendrá prohibido hacer transacciones financieras en EU, no podrá exportar productos a territorio estadounidense y todas sus propiedades serán embargadas.El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Geng Shuang, calificó esta medida de irracional y anunció que China ya ha presentado una queja formal ante lo que consideran una violación de las normas internacionales que afecta a las relaciones entre ambos países."Pedimos enérgicamente a EU que solucione este problema y retire estas sanciones", afirmó Geng en rueda de prensa, y advirtió de que "de lo contrario, EU tendrá que soportar las consecuencias".El portavoz chino también defendió que Pekín y Moscú son "socios estratégicos" y que sus intercambios, incluidos los relacionados en defensa nacional, se basan en la confianza mutua y en el cumplimiento de las normas internacionales.La firma china ha sido amonestada por adquirir en 2017 aviones de combate Su-35 y, en 2018, equipos relacionados con el sistema de misiles tierra aire S-400, según detalló el Departamento de Estado de EU.Uno de los funcionarios estadounidenses que informó a la prensa insistió en que las sanciones contra la compañía china, en realidad, están dirigidas contra Moscú y no buscan dañar la capacidad de defensa de China."El objetivo último de las sanciones es Rusia. Las sanciones de (la ley) CAATSA en este contexto no tienen la intención de socavar las capacidades de defensa de ningún país en particular. Al contrario, están destinadas a imponer costes a Rusia en respuesta a sus actividades malignas", precisó.

