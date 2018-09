Mandatario de Cuba se reúne con senador de EU

La Habana.- El presidente cubano Miguel Díaz-Canel conversó sobre las relaciones de la isla con Estados Unidos con el senador republicano Robert Corker, el político de más alto rango en venir desde que el mandatario asumió el gobierno en reemplazo de Raúl Castro.Díaz-Canel recibió a Corker, jefe del Comité de Relaciones Exteriores de Senado estadounidense el jueves, indicó el viernes el periódico oficial Granma, que incluyó una foto del encuentro realizado a puertas cerradas.Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan su peor nivel en años luego de que el mandatario Donald Trump incrementara las sanciones contra la isla el año pasado y la acusara de no proteger a sus diplomáticos de unos supuestos ataques sónicos cuya procedencia se desconoce.El domingo en su primera entrevista con un medio extranjero, Díaz-Canel aseguró que Cuba está dispuesta a dialogar con Washington pero que esto no sucedería mientras la vecina nación tuviera una actitud "aberrante" e imperial, queriendo imponer condiciones de cambios en el modelo de la isla.La breve información de Granma no especificó el contenido del encuentro entre el republicano y Díaz-Canel, quien asumió hace cinco meses.Las relaciones diplomáticas binacionales se recompusieron tras cinco décadas de ruptura en 2015 durante el mandato del expresidente Barack Obama, pero el embargo -y un entramado de leyes y sanciones contra La Habana para presionar cambios de modelo en la isla- permanece vigente y su levantamiento depende del Congreso y no del Ejecutivo estadounidense.Corker se entrevistó también la víspera con el canciller Bruno Rodríguez.

