Denuncia Kremlin nuevas sanciones de EU

Moscú- El Kremlin denunció este viernes la "histeria sancionadora" que padecen las autoridades de Estados Unidos tras la imposición de nuevas medidas contra empresas y ciudadanos rusos vinculados con el Gobierno de este país."Continúa la histeria sancionadora en Washington que es muy variada en todas sus manifestaciones", dijo a la prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.Agregó que esa actitud del Gobierno estadounidense no permite valorar de una manera sobria las perspectivas de las relaciones bilaterales.Asimismo, prometió que Rusia no dejará sin respuesta las restricciones unilaterales anunciadas ayer por el Departamento de Estado de EU, pero subrayó que las contramedidas tendrán en cuenta los intereses nacionales."Nadie debe dudar de que nos hemos guiado y continuaremos guiándonos por el principio de la reciprocidad, pero lo importante aquí es que Moscú hará solo aquello que responda a sus intereses", recalcó el portavoz del Kremlin.Por su parte, el Ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al comentar las nuevas sanciones de EU durante una rueda de prensa en Sarajevo, prometió que su país sacará las conclusiones pertinentes de la decisión de Washington.Además, comentó que Rusia hace ahora "todo lo necesario" para no depender de los países que se comportan así con sus socios internacionales."Cada vez un mayor número de nuestros socios de Asia y América comienza a aplicar el mismo enfoque y creo que ese movimiento se irá consolidando", vaticinó en alusión a los planes de renunciar al dólar como manera de cambio en las transacciones internacionales.Horas antes, el "número dos" de la diplomacia rusa, Serguéi Riabkov, también se pronunció acerca de las nuevas sanciones de Washington, al que pidió "no jugar con el fuego".Estados Unidos impuso ayer sanciones contra 33 individuos y compañías por sus lazos con el Kremlin, entre los que figura el empresario Yevgeni Prigozhin, acusado por la oposición rusa y la prensa occidental de ser el artífice de la campaña de desinformación contra EU en internet.Se trata de la tanda de restricciones "número 60" que EU aplica a Rusia desde 2011, según precisó el vicecanciller Riabkov, quien negó que Washington logre imponer sus condiciones a Moscú a través de esa política.

