Quito- Ecuador otorgó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, un puesto en su Embajada en Rusia en diciembre de 2017, pero dio marcha atrás cuando Gran Bretaña se negó a reconocerlo como diplomático del país sudamericano, según un documento del Gobierno ecuatoriano al que tuvo acceso Reuters.Quito ha buscado por mucho tiempo alternativas para que Assange pueda salir de la Embajada. El intento de nombrarlo diplomático sugiere que el país habría involucrado a Moscú para resolver la situación del ciberactivista, que ha estado viviendo en la Embajada ecuatoriana en Londres por seis años para eludir un arresto de las autoridades británicas.Ecuador aprobó el 19 de diciembre una "designación especial" a favor de Assange como consejero en la Embajada de Ecuador en Moscú, según la copia de un documento de la Cancillería de Ecuador que la asambleísta opositora Paola Vintimilla dijo le fue entregada tras pedir información al Gobierno sobre el otorgamiento ese mismo mes de la ciudadanía a Assange.A través de una carta de su Cancillería del 21 de diciembre, Gran Bretaña dijo que no consideraba a Assange como un miembro aceptable de la misión diplomática ecuatoriana y como tal no consideraba que Assange goce de ningún tipo de privilegios e inmunidades bajo la Convención de Viena, según detalla el documento.Ecuador revocó su decisión una semana después de la negativa de Londres. Reuters no logró contactar de inmediato a funcionarios ni portavoces de la Cancillería ecuatoriana para que comentaran sobre el caso.Las autoridades británicas han dicho que arrestarían a Assange en caso que deje la Embajada ecuatoriana, bajo cargos de haber incumplido las condiciones de libertad bajo fianza, lo que significa que habría necesitado estatus diplomático para poder viajar a Moscú.Los abogados de Assange en Estados Unidos y Gran Bretaña no respondieron a la solicitud de comentarios, mientras que elsitio web de WikiLeaks no respondió a un correo electrónico.Las agencias de inteligencia de los Estados Unidos han dicho que WikiLeaks era un intermediario utilizado por Rusia parapublicar correos electrónicos pirateados de los principales demócratas y poner en riesgo la candidatura presidencial de Hillary Clinton en 2016.Desde entonces, el Presidente estadounidense Donald Trump, ha enfrentado una investigación sobre si participó de un esquema de colusión con Rusia para ganar esa elección. Assange niega haber recibido esos correos, pero no ha descartado la posibilidad de que los haya obtenido de un tercero.El periódico inglés The Guardian informó el viernes, citando fuentes, que diplomáticos rusos sostuvieron conversaciones secretas en Londres para ayudar a Assange a huir, a través de una operación que habría estado programada para la Nochebuena del 2017. Pero el plan fue abortado porque era arriesgado, agregó."La Embajada nunca se ha comprometido con colegas ecuatorianos o con cualquier otra persona en discusiones sobre cualquier tipo de participación de Rusia en la finalización de la estadía del señor Assange en la misión diplomática de Ecuador", dijo un portavoz de la Embajada de Rusia en Londres, en un comentario publicado en su página web.Reuters no pudo obtener comentarios de la Cancillería rusa sobre el plan de Ecuador para hacerlo diplomático en esa representación.Entre los documentos entregados a Vintimilla consta una carta fechada el 4 de diciembre del 2017 en la que Assange renuncia libremente a su solicitud de asilo político otorgado por Ecuador para comenzar a trabajar como diplomático. En la carta Assange dice que en última instancia planeaba viajar a Ecuador.Vintimilla, quien presentó algunos detalles de los documentos entregados por la cancillería ecuatoriana en una rueda de prensa el jueves, dijo que el Gobierno ecuatoriano debería despojarlo de su ciudadanía ecuatoriana.Assange solicitó asilo en 2012 para evitar la extradición a Suecia para evitar acusaciones de delitos de violación, las que luego fueron descartados.El Presidente Lenín Moreno ha dicho que el asilo de Assange no puede ser eterno, pero ha expresado su preocupación por una eventual afectación a sus derechos humanos si le retira esta condición.