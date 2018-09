San Juan.- Los acordes inspiradores de una de las canciones más queridas por los puertorriqueños comenzaron a escucharse a las 6:15 de la mañana del jueves en la localidad costera donde el huracán María tocó tierra en ese mismo momento hace un año.La serenata en el municipio pesquero y agrícola de Yabucoa, que cuenta con una población de 37 mil personas y sigue recuperándose del paso de la tormenta de categoría 4, fue el primero de una serie de eventos para conmemorar el aniversario de la devastadora tormenta y recordar a las 2 mil 975 personas que fallecieron. Se tenían planeadas protestas en la capital San Juan y en otras partes de la isla, así como una procesión fúnebre.Decenas de miles siguen sin tener una vivienda adecuada y un acceso fiable a la red eléctrica un año después del huracán, que ocasionó daños estimados en 100 mil millones de dólares.Aunque el gobierno de Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares para ayudar a reparar los daños causados por María en la isla, todavía falta mucho trabajo por hacer. Sigue habiendo apagones generalizados. Decenas de miles de reclamaciones de seguros continúan pendientes y casi 60 mil viviendas tienen techos temporales que no soportarían un huracán de categoría 1."Pienso que es inexplicable", comentó Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional, a The Associated Press durante una visita a la isla realizada el jueves. "No hay una razón justificable para explicar este nivel de negligencia".Funcionarios gubernamentales alegan que se han hecho muchos cambios para preparar mejor a Puerto Rico ante futuras tormentas, pero reconocieron que sigue habiendo obstáculos significativos.José Ortiz, director de la Autoridad Eléctrica de Puerto Rico, comentó a los reporteros que necesitan volver a hacer el 20% de las reparaciones llevadas a cabo en la red eléctrica. Dijo que los equipos no tuvieron acceso a los mejores materiales cuando las hicieron y se vieron obligados a recurrir a arreglos temporales, como utilizar los árboles como torres eléctricas improvisadas luego de que María destruyó el 75% del tendido eléctrico.Además, los funcionarios municipales se han quejado de que las labores de reconstrucción son muy lentas. Ariel Soto, asistente de la alcaldesa de la localidad montañosa de Morovis, dijo que 220 familias que viven ahí siguen sin tener un techo adecuado."Seguimos esperando la ayuda de las fundaciones", aseveró. "Eso nos dio duro".En Yabucoa, las lonas siguen cubriendo muchas casas que necesitan reconstruirse. Los acordes esperanzadores de la canción "Amanecer Borincano" resonaban en el primer lugar donde María liberó su furia. "Soy la luz de la mañana que alumbra nuevos caminos", cantó un coro ante docenas de funcionarios locales y residentes que se habían reunido en la zona. "Soy hijo de las palmeras, de los campos y los ríos".

