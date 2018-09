Habría propuesto Trump a España construir barrera en el Sahara

Madrid.- El ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, afirmó este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que España debería construir un muro en el desierto del Sahara para tratar el tema de la inmigración desde África, publicó CNN.Borrell hizo las declaraciones en un discurso el martes durante un almuerzo en el Club Siglo XXI en Madrid, en referencia al esperado crecimiento masivo en el número de jóvenes africanos que buscarán trabajo en las próximas dos décadas. No especificó dónde había hablado Trump, pero lo describió como que sucedió "recientemente"."Necesitas construir un muro alrededor del Sahara", dijo Trump, según Borrell. El ministro imitó la voz de Trump mientras hablaba, de acuerdo con un archivo de audio escuchado por CNN.La Casa Blanca no confirmó esta historia."Si bien podemos confirmar que el presidente ha comentado los desafíos de la inmigración con los interlocutores españoles, no tenemos registro de este comentario específico", dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a CNN.Según el ministro español, le preguntó a Trump si conocía el tamaño del Sahara y éste respondió: "No puede ser más grande que nuestra frontera con México".Borrell continuó: "Bueno, sí, es mucho más grande que la frontera con México, y en cualquier caso, no sería muy útil para hacer eso".Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores español confirmó los comentarios de Borrell a CNN, pero dijo que el Ministerio no haría más comentarios en relación con el tema.El desierto del Sahara se extiende por unos 4 mil 800 kilómetros en el continente africano. Alrededor de una docena de países se encuentran total o parcialmente dentro del Sahara, incluidos Marruecos, Túnez, Libia, Mali, Mauritania, Egipto, Argelia, Chad y Níger. España no es uno de ellos, por lo que cualquier muro tendría que construirse enteramente en la tierra de otras naciones.La frontera entre Estados Unidos y México tiene unos 3 mil 200 kilómetros de largo.La inmigración es un tema polémico en España, como en muchos países de Europa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibió críticas de algunos en junio cuando ofreció refugio en España a más de 600 inmigrantes en un barco de rescate luego de que los líderes populistas de Italia los rechazaran.Más de 33 mil migrantes llegaron a España por mar en lo que va del año, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, una agencia de la ONU. Esa cifra representa el 43% de todas las llegadas irregulares a través del Mediterráneo este año, dijo la OIM, poniendo a España por delante de Italia y Grecia, también destinos populares para los inmigrantes que llegan por mar.España también tiene dos pequeños territorios del norte de África que limitan con Marruecos: Ceuta y Melilla. Son las únicas fronteras terrestres de Europa con África.Los enclaves, que se encuentran en la costa mediterránea, han sido durante mucho tiempo puntos de tránsito populares para los migrantes del África subsahariana. El mes pasado, varios cientos de inmigrantes tomaron por asalto una valla fronteriza para ingresar a Ceuta, dejando heridas a más de 150 personas.El número de migrantes que intentan ingresar a Europa de forma ilegal ha descendido bruscamente desde un pico en 2015, cuando la OIM registró llegadas totales a Europa por mar a poco más de 1 millón. En total, alrededor de 77 mil 500 migrantes llegaron ilegalmente a Europa por mar en lo que va del año, según la OIM.

