'Hitler' y 'Lennin Vladimir' se enfrentan en elecciones peruanas

Perú- Hitler Alba Sánchez, candidato a la alcaldía de Yungar pide el voto ciudadano bajo el lema “Soy el Hitler bueno”, sin embargo, su postulación se vio amenazada por una tacha presentada por el ciudadano Lenin Vladimir Rodríguez Valverde.Este peculiar encuentro electoral, ha llamado la atención de la población por la connotación histórica de los nombres de los involucrados."Siempre hemos hecho el bien y la gente nos conoce”, dijo a RPP Noticias el candidato edil, que busca regresar a la Alcaldía de Yungar después de varios años.Alba Sánchez dice que no conoce a Rodríguez Valverde, pero considera que sus rivales políticos lo están utilizando para boicotear su postulación."Estamos chocando en este avatar de la política entre Lenin y Hitler”, comentó.El candidato, que ya fue alcalde de Yungar entre 2011 y 2014, reconoció que, pese a que su nombre estuvo inspirado en Adolf Hitler, sus contrincantes no lo han atacado por este nexo.El candidato cuenta a medios locales que su nombre 'Hitler Alba' fue puesto por su papá sin conocer el trasfondo histórico del dictador."Mi papá seguro me puso ese nombre porque sonaba extranjero y con desconocimiento de la historia de Hitler”, comentó.El candidato dijo que tras enterarse de la historia de Hitler quiso cambiar de identidad, pero finalmente decidió mantener el nombre que le puso su progenitor. “Me hubiera sentido mal”, reconoció.Las elecciones locales están pasando casi inadvertidas en Perú, sumido en las últimas semanas en una incertidumbre política por un enfrentamiento entre el Gobierno y el Congreso, que casi termina en el cierre del parlamento.En estos comicios, en la que hay 23,4 millones de habitantes aptos para votar, se elegirán unas 13 mil autoridades entregobernadores, consejeros, alcaldes y regidores en todo el país."Hitler" dice que no simpatiza con la ideología del militaralemán, pero tiene afinidad por la cultura alemana. En una desus publicaciones en Facebook, el candidato cita la frase: "Unagran persona atrae grandes personas y sabe cómo mantenersejuntos", del poeta y científico alemán Johann Wolfgang vonGoethe.

