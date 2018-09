Acelera China envíos para evitar aranceles

Nueva York.- Comenzó la carrera para llevar los productos chinos a Estados Unidos antes de que se apliquen los aranceles del presidente Donald Trump.Por cielo y mar, la guerra comercial del presidente de Estados Unidos con China ha encendido un frenesí en el transporte de carga.Los barcos de Hyundai Merchant Marine Co que zarpan de China rumbo a Estados Unidos están llenos, las entregas a los puertos de California están aumentando y las tarifas de carga para viajes a través del Pacífico están en su punto más alto en cuatro años.Los gravámenes que entran en vigencia el lunes han amplificado la agitada temporada previa a las fiestas de fin de año, mientras los fabricantes chinos aceleran la producción de todo tipo de productos, desde juguetes hasta bicicletas y piezas de automóviles para enviar a las tiendas estadounidenses antes de que se apliquen los aranceles.En Air China Ltd, el transporte de carga hacia Estados Unidos está en aumento.En la provincia de Jiangsu en la costa este de China, E.D. Opto Electrical Lighting Co despachó un lote de luces para automóviles por mar hacia Los Ángeles a fines de agosto, antes de la fecha prevista."Tarda unos 25 días, así que espero que podamos lograrlo", dijo la gerente de exportación, Melissa Shu. La compañía está a toda máquina para terminar un pedido para otro cliente de Estados Unidos que está dispuesto a pagar más por el transporte aéreo si eso significa eludir los nuevos gravámenes, señaló.A partir del 24 de septiembre, se aplicará un arancel del 10 por ciento a 200 mil millones de dólares en importaciones chinas: el mayor ataque de Trump en la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo, que ahora golpea directamente a los consumidores estadounidenses.Después de eso, los importadores estadounidenses tienen hasta fin de año para almacenar productos chinos antes de que el arancel aumente al 25 por ciento.A medida que las empresas aceleran los envíos desde China para adelantarse a esos plazos, los consumidores estadounidenses podrían obtener una ventaja: las alzas de precios anticipadas sobre los artículos para el hogar en minoristas como Walmart Inc y Target Corp podrían postergarse en el corto plazo.En China, esta carga frontal de las exportaciones ayudó a impulsar el superávit comercial de China con Estados Unidos a un récord en agosto.Trump ha amenazado con aplicar impuestos a otros 267 mil millones de dólares en productos fabricados en China, lo que afectaría a prácticamente la totalidad de los demás bienes de consumo, incluidos teléfonos móviles, calzado y ropa. Esa escalada podría impulsar a las empresas estadounidenses a importar de manera preventiva esos productos también, dijo Deutsche Bank AG en un informe esta semana.La Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos advirtió que los aranceles conducirán a precios más altos e incluso a una escasez de productos.En el centro industrial de Dongguan, en el sur de China, el fabricante de juguetes Lung Cheong Group, proveedor de Hasbro Inc, está bajo la presión de sus clientes estadounidenses que miran sus calendarios."Más clientes en los últimos dos meses están preguntando si podemos entregar los productos antes de la fecha programada para evitar los próximos aranceles", dijo el presidente, Lun Leung.Para los juguetes pequeños de alta tecnología que tienen precios de venta minorista más altos, algunos clientes están dispuestos a pagar extra por el transporte aéreo, dijo.Dichas órdenes aceleradas están llenando la capacidad de los puertos a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos. Las importaciones al puerto de Oakland, en el norte de California, aumentaron un 9.2 por ciento en agosto. Ese fue el mes de agosto con mayor actividad en los 91 años de historia del puerto.En el puerto de Long Beach, las importaciones de contenedores aumentaron un 9.4 por ciento este año hasta agosto. Eso después de un récord en el 2017.Las tarifas spot de flete de Shanghai a Los Ángeles, el mayor puerto de Estados Unidos, alcanzaron los 2 mil 362 dólares por contenedor de 40 pies en la semana que finalizó el 13 de septiembre, el nivel semanal más alto desde diciembre del 2014, según el Drewry World Container Index.

