Investigan a VW y BMW por no reducir emisiones

Bruselas.- El regulador antimonopolio de la Unión Europea investiga si las automotrices BMW, Daimler y Volkswagen se confabularon para limitar el desarrollo y despliegue de los sistemas de control de emisiones en autos.La Comisión Europea dijo este martes que recibió información que apuntaba que dichas automotrices y las filiales de VW, Audi y Porsche, se reunieron para analizar tecnologías más limpias destinadas a limitar las emisiones que emiten los automóviles.La investigación se centra en si las empresas acordaron no competir entre ellas en el desarrollo e introducción de la tecnología para restringir la contaminación de los vehículos de pasajeros a gasolina y diesel."Si se demuestra, esta colusión podría haber negado a los consumidores la oportunidad de comprar autos menos contaminantes, a pesar de que los fabricantes tenían la tecnología disponible", señaló Margrethe Vestager, comisaria europea de competencia.La comisión dijo que su investigación estaba enfocada en los sistemas de control de emisiones de diesel que involucran la inyección de solución urea al escape para eliminar los dañinos óxidos de nitrógeno.El año pasado, la revista Der Spiegel publicó que las armadoras pactaron limitar el tamaño de los tanques con la solución urea.Sin embargo, la CE dijo que no había evidencia en que las compañías habían confabulado para desarrollar el software que de forma ilegal desactiva los controles de emisiones.En el 2015, Volkswagen admitió haber utilizado dichos dispositivos y ha reservado 27 mil 400 millones de euros (32 mil millones de dólares) para multas, acuerdos, retiros y recompras.La mayoría de los automóviles manipulados de Volkswagen no utilizaban el sistema urea, sino que dependían de otra tecnología que desde entonces la compañía dejó de utilizar.Después del escándalo de Volkswagen, un renovado escrutinio sobre las emisiones diesel ha demostrado que los autos de otras armadoras también tenían mayores emisiones en el manejo diario que durante las pruebas, en parte gracias a las lagunas regulatorias que llevaba a las armadoras a desactivar los controles de emisiones para evitar daño al motor bajo ciertas condiciones.Como consecuencia, la UE intensificó sus procedimientos de pruebas para reflejar condiciones de circulación en la vida real para los autos que se aprueban para la venta en la actualidad.Los grupos medioambientalistas presionan para que haya acciones legales para prohibir la circulación de los autos diesel más viejos y con altos niveles de contaminación en ciudades alemanas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.