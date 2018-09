Washington.- El número tres de la jerarquía republicana en la Cámara Baja de Estados Unidos, Steve Scalise, amenazó este martes a Canadá por retrasar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), asegurando que no existe un tiempo ilimitado para concretarlo.Al afirmar que México negoció de buena fe concretando un acuerdo preliminar bilateral a fines de agosto con Estados Unidos en el marco del TLC trilateral, Canadá continúa en la negociación con el Representante Comercial estadounidense, Robert Lighthizer, teniendo una fecha límite el próximo 30 de septiembre."Hay una creciente frustración entre muchos en el Congreso sobre las tácticas de negociación de Canadá. Los miembros están preocupados de que Canadá parece no estar lista o dispuesta a hacer las concesiones que son necesarias para un acuerdo justo y de altos estándares", indicó Scalise este martes."Aunque a todos nosotros nos gustaría ver que Canadá permanezca como parte de esta coalición de tres países, no hay una cantidad de tiempo ilimitado", añadió el legislador republicano en una declaración a medios.Con el fin de que los tres países puedan firmar un acuerdo antes de diciembre, y así el presidente Enrique Peña Nieto pueda suscribirlo, Lighthizer debe enviar el borrador del texto legal al Congreso estadounidense antes del próximo 30 de septiembre, algo que Scalise dijo harían cumplir."El Congreso toma en serio y busca aplicar de manera completa las fechas límites", apuntó."México negoció de buena fe y a tiempo, y si Canadá no coopera en las negociaciones, el Congreso no tendrá opción que considerar opciones sobre cómo avanzar y defender a los trabajadores estadounidenses", insistió el legislador que representa al estado de Luisiana.De acuerdo con el sitio de noticias Politico, Scalise habría abordado el tema de las pláticas con Canadá en una cena la semana pasada con Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump, a la que también habrían acudido otros legisladores.Junto a Lighthizer, Kushner ha sido la otra figura al interior de la Casa Blanca que desde agosto de 2017 ha empujado la renegociación del TLC con México y Canadá, continuamente participando en las rondas de negociación con los funcionarios de ambos países.De acuerdo con la prensa canadiense, la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, viajará este miércoles a Washington para tener reuniones con Lighthizer en búsqueda de concretar un acuerdo bilateral que permita avanzar en la renegociación trilateral.Según reportes, los principales puntos de divergencia entre canadienses y estadounidenses están en el acceso al mercado canadiense de lácteos, la permanencia del Capítulo 19 de resolución de disputas en materias de antidumping, así como protecciones a la industria cultural canadiense.

