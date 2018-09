Mata a enorme leopardo y lo presume en redes

Ciudad de México— Hace unos meses te contamos sobre Tess Thompson Talley, una cazadora que se puso en el ojo del huracán luego de asesinar a una rara jirafa negra y presumirlo en redes sociales.Sin embargo, a pesar de las críticas negativas y ofensas que reciben día a día los cazadores, no paran de asesinar.En esta ocasión la víctima no fue una jirafa, sino un enorme leopardo, y la cazadora no fue Thompson Talley, sino una mujer de nombre Britany L.La imagen fue compartida a principios de septiembre en el sitio web del Safari Club International (SCI), organización internacional con sede en Estados Unidos, dedicada a proteger la libertad de Caza.De acuerdo con Fox News, la publicación informaba que el leopardo abatido por Britany podría tratarse del noveno de mayor tamaño jamás cazado, lo que -como era de esperar-, desató la indignación de los internautas.La foto se volvió viral después de que David Bonnouvrier, cofundador de la campaña 'Knot on my Planet', que tiene por objetivo detener la caza furtiva de marfil, la compartiera en su cuenta de Instagram."Un leopardo macho muy grande fue asesinado recientemente por Britany L., miembro del Safari Internacional Club con sede en Tucson AZ", comentó Bonnouvrier, agregando a su post los hashtags "monstruo", "idiota" y "zorra".La iniciativa de detener la caza ha sido respaldada por muchos usuarios de las redes sociales, incluidas algunas celebridades.La modelo y actriz londinense Naomi Campbell, la supermodelo, activista y filántropa holandesa Doutzen Kroes y la actriz estadounidense Kyle Richards, expresaron su desaprobación compartiendo la foto en sus cuentas de Instagram.

