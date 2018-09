Washington— La canciller canadiense Chrystia Freeland expresó su enojo a México por la firma de un acuerdo bilateral preliminar alcanzado con Estados Unidos en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), de acuerdo con un reporte de Canadian Press.Según la agencia, Freeland hizo el reproche el martes 28 de agosto en una reunión en la Embajada de Canadá en EU a una delegación encabezada por los Secretarios Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo un día tras el anuncio del acuerdo."Los trajo (a los funcionarios mexicanos) para ese propósito", dijo una fuente anónima citada por la agencia canadiense sobre la reunión a la que también acudió Jesús Seade, el representante del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador.De acuerdo con el reporte, la ministra de Exteriores estaba molesta por la noticia del lunes 27 de agosto de que México había alcanzado un acuerdo bilateral preliminar con la Administración del Presidente Donald Trump dejando de lado a Canadá."Chyrstia Freeland no estaba contenta", apunta la agencia. "El 28 de agosto, Freeland estaba de regreso en Washington siendo la anfitriona de una reunión en la Embajada canadiense donde, según las fuentes, les expresó su enojo a los miembros del equipo negociador mexicano".La noche del 28 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó una fotografía de la salida de la delegación mexicana de la Embajada canadiense en Washington tras su reunión con Freeland y en ella se observa a los Secretarios Videgaray, Guajardo y al asesor Seade.Además, en la fotografía también aparecen el Embajador de México en Washington, Gerónimo Gutiérrez, el subsecretario de comercio exterior Juan Carlos Baker, el jefe de asesores de Videgaray, Narciso Campos, y otro miembro del equipo de Seade, Álvaro Santos.Un día antes, el Canciller Videgaray había declarado en una conferencia de prensa en la Embajada de México en Washington, que no importaba si las pláticas trilaterales del TLC no llegaban a buen término México estaba asegurado de tener una acuerdo comercial con EU.Actualmente, Canadá y EU mantienen pláticas bilaterales en el marco del TLC bajo la presión de concluirlas antes del 30 de septiembre para que Canadá pueda ser incluida en un acuerdo renegociado trilateral.

