Durante era Trump, Norcorea fabricó misiles discretamente

Washington.- Durante siete años, Kim Jong-un había adoptado una abierta estrategia para construir su arsenal nuclear. Al parecer ahora está cambiando su enfoque, dicen funcionarios y exfuncionarios estadounidenses de inteligencia, en función del hombre con quien se reunió hace tres meses en Singapur: el presidente Trump, según publicó The New York Times.Norcorea está fabricando combustible nuclear y armas como siempre, sugiere la evidencia disponible públicamente. Pero hoy parece estar siguiendo el ejemplo de Israel, Pakistán y la India: está guardando silencio al respecto, sin realizar demostraciones nucleares públicas ni provocar crisis, lo cual permite a Trump sostener que sigue adelante el programa de desnuclearización.La nueva discreción de Kim ha contribuido a que Trump continúe refiriéndose a él de manera cordial. Hace una semana, el presidente alabó a Kim, con quien dice haber forjado una relación especial, luego de que el mandatario norcoreano cancelara la exhibición de misiles en las calles de Pyongyang durante una celebración militar.El martes, el presidente surcoreano Moon Jae-in visitará en Pyongyang al líder norcoreano en lo que será su tercera reunión, esperándose que debatan a lo largo de tres días la “declaración de paz” que Norcorea dice debe preceder cualquier nueva plática sobre desarme.Pero hasta algunos de los principales consejeros de seguridad del presidente Trump admiten en privado que la declaración hecha en junio por Trump en el sentido de que “ya no existe amenaza nuclear” por parte de Norcorea representó un error garrafal, puesto que China y Rusa la interpretaron como indicio de que la crisis había terminado y podían reanudar su comercio con dicho país.

