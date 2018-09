India- Tristemente en la actualidad salir a las calles es un peligro, robos, violaciones y hasta asesinatos ocurren a cada minuto alrededor del mundo.La violencia está a la orden del día y aunque se ha intentado combatirla sólo ha ido en aumento.Recientemente se dio a conocer el caso de una joven india de 19 años que fue secuestrada en una parada de autobús, drogada y violada por 12 hombres.De acuerdo con The Times of India, la víctima tomó un camión a la ciudad de Kanina para dirigirse a una clase de combate y entrenamiento, sin imaginarse que era vigilada desde que salió de casa.Al bajar del transporte público, dos hombres identificados como Manish y Pankaj, conocidos de su aldea, se le acercaron y le ofrecieron un poco de agua 'para el calor', la cual estaba mezclada con fuertes sedantes.Según la víctima, cuando empezó a perder la conciencia, los hombres la subieron a un coche y fue trasladada a una casa que resultó estar a unos 40 kilómetros de la ciudad, donde más sujetos se les unieron. Al final un total de 12 agresores la violaron durante ocho horas.Después del brutal crimen la devolvieron a la misma parada donde la secuestraron, uno de los delincuentes llamó al padre de la chica y la obligó a decir que no se sentía bien y que necesitaba que la fuera a recoger.La víctima fue trasladada a un hospital. Como resultado del asalto sexual, sufrió varias lesiones en la espalda, los hombros y los genitales.Un vecino relató a los medios que este viernes uno de los involucrados visitó la casa de la joven y amenazó a su padre con "terribles consecuencias" si presentaba cargos sobre el caso.Por el momento la Policía sólo ha identificado a tres sospechosos de los crímenes, pero ninguno ha sido detenido.Las autoridades siguen investigando el caso.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.