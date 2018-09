Siria celebra primeras elecciones locales desde 2011

Siria- Los electores sirios acuden hoy a las urnas para elegir a los Consejos de Administración Local, las primeras elecciones locales desde diciembre de 2011, en las que más de cinco millones de refugiados y seis millones de desplazados internos no podrán votar, publicó El Universal.Los centros de votación se abrieron a las 07:00 horas locales (04:00 GMT) de este domingo dentro de las zonas controladas por las tropas del gobierno de presidente Bashar al Asad, para elegir entre más de 40 mil candidatos a un total de 18 mil 478 consejos administrativos provinciales.“Después de la apertura de las mesas electorales, los ciudadanos comenzaron a emitir sus votos, expresando su deseo de participar activamente en este evento constitucional”, informó la agencia oficial de noticias SANA.La elección fortalecerá los poderes de los consejos locales y logrará un equilibrio en el proceso de desarrollo a través de los poderes dados por la ley de administración local a los consejos de provincias, ciudades, pueblos y municipios, agregó.La televisión estatal siria transmitió imágenes de sirios depositando sus votos en las urnas de varios centros en Damasco y en los bastiones costeros de Tartus y Latakia, que están bajo control del gobierno, mientras funcionarios electorales observaban.Además, el canal estatal también mostró imágenes de la votación en Deir Az Zor, la ciudad oriental recapturada en su totalidad el año pasado por las tropas sirias, después de feroces batallas contra militantes del grupo Estado Islámico (EI).El reporte de SANA destacó que ninguna votación se lleva a cabo en áreas fuera del control del gobierno, incluyendo partes del noreste, que siguen bajo control de los kurdos y la norteña provincia Idlib, hogar de unos tres millones de personas, que sigue en poder de los rebeldes.La gran mayoría de los candidatos en las elecciones de este domingo son miembros del partido gobernante Baath o están afiliados a él, lo que ha disuadido a algunas personas de emitir su voto, ya que consideran que no traerá ningún cambio."¿Por qué votar? ¿Cambiará algo? Seamos honestos. Todos saben que los resultados están sellados por adelantado para un partido único,", dijo Humam, un hombre de 38 años, del distrito Mazzeh de Damasco, quien optó por quedarse este domingo en casa, reportó la televisora árabe Al Yazira.Las mesas electorales permanecerán abiertas hasta las 19:00 horas locales (16:00 GMT), aunque podrán extender su horario por una decisión del Comité Judicial Superior de Elecciones, por un máximo de cinco horas en todas o algunas de las mesas electorales.De acuerdo con el artículo no. 125 de la Constitución, los consejos locales son instituciones a través de las cuales los ciudadanos ejercen su papel en la soberanía, la construcción del Estado y el liderazgo de la sociedad.Los miembros de los consejos sirven cuatro años a nivel municipal y son principalmente responsables de la provisión del servicio y otros asuntos administrativos.Siria celebró elecciones locales por última vez en diciembre de 2011, apenas nueve meses después del inicio de la guerra de siete años que, según las cifras de las Naciones Unidas (ONU), ha causado la muerte de casi 500 mil personas y más de 11 millones de desplazados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.