Mueren 2 en China por tifón 'Mangkhut'

Shangai, China- Al menos dos personas han muerto y más de 200 personas han resultado heridas por el paso del tifón "Mangkhut" por el sureste de China, donde ha causado numerosos destrozos, especialmente en Hong Kong.Los dos fallecimientos se registraron en la provincia de Guandong, según el diario independiente South China Morning Post.Además, según reportes de la agencia estatal Xinhua, al menos 213 personas resultaron heridas en la ciudad de Hong Kong, la cual ha estado todo el día bajo alerta máxima, aunque ya ha reducido su gravedad de 10 a 8 (en una escala de 10).El ojo de "Mangkhut" azotó la mañana de este domingo Hong Kong y se quedó a 100 kilómetros de la ex colonia británica, mientras que arribó a las 17:00 horas ( tiempo local) en la costa de la ciudad de Jiangmen, Guangdong, con vientos de hasta 162 kilómetros por hora, según la estación meteorológica provincial.En la provincia, unos 2.5 millones de personas han sido evacuadas y todavía no se conocen datos sobre la posible afectación en la zona del fenómeno meteorológico.Pese a que el tifón se aleja de Hong Kong, el observatorio meteorológico de la ciudad advirtió de que las precauciones aún no deberían relajarse porque todavía hay vendavales y vientos violentos.Hasta el momento, el Departamento de Interior ha abierto 48 refugios temporales en varios distritos y mil 219 personas han sido evacuadas.Las autoridades aconsejaron a los residentes no salir de casa, mantenerse alejados de ventanas y puertas exteriores y no acercarse a la costa, mientras que la mayoría de los vuelos en el aeropuerto internacional de Hong Kong han sido cancelados y el transporte público suspendido.En la prensa y a través de las redes sociales circulan numerosas imágenes en las que aparecen rascacielos con las ventanas arrancadas, estacionamientos inundados, andamios arrancados y edificios tambaleándose."Mangkhut" llegó a China tras su paso por Filipinas, donde dejó al menos 59 muertos y decenas de desaparecidos, según los últimos datos provisionales recabados a medida que los equipos de emergencia acceden a las áreas azotadas por este fenómeno meteorológico.

