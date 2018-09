Suiza- Los servicios de Inteligencia de Suiza aseguraron que, en colaboración con Reino Unido y Países Bajos, desarticularon un supuesto plan de espionaje ruso que, según varios medios, tenía por objetivo el laboratorio que analizaba muestras del agente químico utilizado a principios de marzo contra el exespía Sergei Skripal y su hija, Yulia.Se trata del laboratorio Spiez, designado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ ) para el caso Skripal, anunció que se había defendido de un intento anterior de robo de datos de piratas informáticos.A pesar de esto, un informe sobre el caso Skripal encontró su camino en manos del ministro de relaciones exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien dijo que lo había obtenido de una 'fuente confidencial', escribe el periódico.Fuentes cercanas a la investigación dijeron a medios locales que las dos personas de nacionalidad rusa, podrían trabajar para el servicio de inteligencia ruso GROe, y dentro de los planes de espionaje tenían como objetivo ingresar al sistema de informático del laboratorio.Los periódicos 'Tages-Anzeiger' y 'NRC Handelsblad' informaron este viernes que este plan de espionaje estab planeado desde marzo, pero gracias a la intervención de los servicios de inteligencia, se logró la expulsión del país de los supuestos espías.El Gobierno holandés informó el 26 de marzo de la expulsión de dos "agentes de la Inteligencia" rusa que trabajaban en la Embajada en La Haya, aunque entonces no ofreció más detalles sobre los detalles del caso.El Kremlin ha evitado pronunciarse sobre esta nueva polémica, aunque la Embajada rusa en Berna lanzó un comunicado en el que aseguran que se trata de "declaraciones falsas y absurdas" y que se enmarcan dentro de una "atmósfera antirrusa".Por su parte, la inteligencia suiza se negó a comentar sobre las sugerencias que algunos medios indicaban que los ataques del Reino Unido, hace unas semanas, estaban relacionados con este incidente.Este incidente no se fue comentado en La Haya. Sin embargo, el primer ministro Mark Rutte dijo el 26 de marzo en una reacción al ataque de Salisbury que el gobierno había decidido expulsar a 'dos agentes de inteligencia rusos que trabajaban en la embajada rusa'.La Fiscalía británica ya ha indicado que no solicitará a Rusia la extradición de Petrov y Boshirov porque la Constitución de ese país no permite la entrega de sus nacionales, pero ha emitido una orden europea de arresto, lo que implica que si viajan por Europa podrán ser detenidos para ser juzgados en el Reino Unido.

