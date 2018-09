Revelan detalles sobre primer viaje privado a la Luna

Cabo Cañaveral.- La empresa SpaceX anunció este viernes que ya ha seleccionado al primer terrícola que viajará de forma privada a la Luna, pero con un plan levemente modificado con respecto al anterior.La persona elegida y la fecha del lanzamiento serán anunciadas el lunes en la sede de la compañía en Hawthorne, California.El plan original de la firma aeroespacial estipulaba que dos pasajeros pagarían por ser llevados a darle una vuelta a la Luna este año, usando un cohete Falcon Heavy y una cápsula Dragon.En ese entonces, el director de Spacex Elon Musk dijo que la pareja había recurrido a la compañía pidiendo ser enviados al espacio durante una semana y pagó "una suma sustancial" por el viaje.Sin embargo, la nueva estrategia contempla el uso de un cohete Spacex más grande, con su propia cabina de pasajeros y al parecer, incluiría una sola persona.Debido a que el nuevo cohete no ha sido ensamblado todavía, lo más probable es que el viaje no se concretará durante varios daños.SpaceX hizo el anuncio vía Twitter la noche del jueves y Musk lo repitió. Representantes de la compañía se negaron a dar más detalles el viernes.El objetivo de Musk es establecer algún día una colonia en Marte. El periplo hacia la Luna, en el que los viajeros no llegarán a la superficie lunar sino que le pasarán encima, es "un paso importante para darle acceso a la gente común que sueña con los viajes espaciales", dijo el tuit de SpaceX.En su sitio web, SpaceX menciona que este será apenas "el primer pasajero", insinuando que habrá otros en el futuro.Será la primera vez que un ser humano se acerca a la Luna desde 1972. Un total de 24 astronautas de la NASA fueron a la Luna entre 1968 y 1972, pero solo 12 pusieron pie en ella.En julio del próximo año se cumplirán 50 años del primer viaje del hombre a la Luna, el que hizo el Apollo 11 con Neil Armstrong y Buzz Aldrin.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.