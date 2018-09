Londres.- Gran Bretaña advirtió el jueves a la Unión Europea que solo abonará el total de su separación del bloque si hay un acuerdo para el Brexit.El secretario británico para el Brexit, Dominic Raab, dijo a la BBC que Gran Bretaña pagaría "significativamente, sustancialmente" menos de la cifra ya pactada de 39 mil millones de libras (51 mil millones de dólares) en el caso de que no se llegue a un acuerdo.Londres cumplirá sus "obligaciones estrictamente legales" con la Unión Europea pero no realizaría el pago completo, informó.Esto "no es una amenaza y no es un ultimátum, es una afirmación de los hechos", dijo Raab.Las dos partes están inmersas en negociaciones sobre la futura relación entre el bloque y Gran Bretaña una vez se complete el Brexit, previsto para el 29 de marzo de 2019.Raab dijo que confía en que las dos partes llegarán a un acuerdo a tiempo, pero el gobierno también está intensificando los preparativos para un Brexit sin un acuerdo.La primera ministra británica, Theresa May, presidió el jueves una reunión especial del gabinete centrada en los preparativos para una eventual "falta de acuerdo" y el gobierno ha publicado un montón de documentos que analizan el impacto potencial en varios sectores de la economía.El primer lote de documentos, publicado el mes pasado, decía que las empresas podrían tener que hacer frente a trámites burocráticos en la frontera y que los clientes podrían ver tarifas más altas en sus tarjetas de crédito. Advirtió además que los pacientes podrían sufrir retrasos en sus tratamientos médicos. Incluso advirtió que podría haber escasez de esperma de donantes si Gran Bretaña se retira del bloque de los 28 países sin llegar a un acuerdo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.