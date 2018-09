Visita Cárdenas a Lula da Silva en prisión

Brasilia— El exprimer ministro italiano, Massimo D'Alema, y el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, visitaron este jueves al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso en la sede de la Policía Federal (PF) de Curitiba, informó El Universal."Encontré a Lula como lo encontré años atrás en Planalto cuando era presidente, el mismo espíritu, el mismo valor y la misma voluntad de servir al pueblo brasileño", dijo D'Alema a las puertas de la sede de la PF, donde el ex mandatario entre 2003 y 2010, cumple una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero."Lo encontramos con el mismo espíritu combativo de siempre y eso nos hace salir con optimismo", dijo Cárdenas, dirigente histórico mexicano de la izquierda mexicana."Tenemos confianza en que la lucha que está ocurriendo desde esta prisión es la lucha del pueblo brasileño y finalmente culminará con el éxito del pueblo y con el reconocimiento de las injusticias que están cometiendo con Lula", destacó el perfil en Twitter de Lula Da Silva, sobre lo dicho por el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).Ambos políticos calificaron de "injusticia" la situación actual de Lula, condenado por haber recibido un departamento en el litoral de Sao Paulo de manos de la constructora OAS a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras. Pero el ex presidente niega las acusaciones y afirma que son parte de un complot para mantenerlo fuera de la carrera electoral.Cárdenas y D'Alema participarán el viernes en Sao Paulo en el seminario "Amenazas a la democracia y al orden multipolar", organizado por la Fundación Pérseu Abramo, del Partido de los Trabajadores (PT), con la presencia de figuras como el lingüista estadounidense Noam Chomsky; el ex secretario de Amnistía Internacional, Pierre Sané; el ex presidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero; y el ex primer ministro francés Dominique de Villepin.

