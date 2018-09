Multarían a Facebook por contenido terrorista

Ciudad de México— Google de Alphabet Inc., Twitter Inc., Facebook Inc. y otras empresas tecnológicas podrían ser objeto de multas de hasta el 4 por ciento de sus ingresos anuales si no eliminan rápidamente la propaganda terrorista de sus sitios, en virtud de las nuevas propuestas legislativas de la Unión Europea.La Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, propuso este miércoles una nueva legislación que obliga a las compañías de internet a borrar de sus servicios los videos del autodenominado Estado Islámico y otros contenidos terroristas dentro de un plazo de una hora desde la notificación de eliminación por parte de las autoridades nacionales.En caso de incumplimiento sistemático en la eliminación del contenido, las empresas recibirían una multa por parte de los gobiernos nacionales.La propuesta se conoce luego de que la UE emitiera pautas similares en marzo. En esa instancia, la Unión amenazó con emitir el reglamento en caso de que las empresas tecnológicas no cumplieran con las expectativas.Las grandes plataformas tecnológicas han hecho mejoras rápidas en sus esfuerzos por controlar el contenido terrorista, en parte gracias a las herramientas automatizadas, pero la UE dice que algunas de las plataformas no han cumplido con el plazo de una hora, por lo que se necesitan tomar más medidas."Si bien hemos progresado en la eliminación de contenido terrorista en línea a través de esfuerzos voluntarios, no ha sido suficiente", dijo Julian King, comisionado de seguridad de la Unión Europea."Necesitamos impedir que aumente y, cuando lo haga, asegurarnos de que se retire lo más rápido posible, antes de que pueda causar daños graves".La multa del 4 por ciento sólo se produciría en caso de "incumplimiento sistemático" en la eliminación del contenido. Para la matriz de Google, Alphabet, el monto equivaldría a más de 4 mil 400 millones de dólares y más de mil 600 millones para Facebook, tomando en cuenta sus ingresos de 2017.Las portavoces de YouTube, perteneciente a Google, y de Facebook dijeron que las compañías comparten el objetivo de la comisión de combatir la propagación del contenido terrorista en sus plataformas.Las herramientas automáticas y de aprendizaje automático pueden ayudar a las empresas tecnológicas a detectar publicaciones maliciosas. Pero las firmas web generalmente también usan revisores humanos para analizar las publicaciones y tratar de asegurarse de que no eliminen el contenido terrorista cuando se usa en un contexto neutral, como en los medios de comunicación, denunciantes o agencias no gubernamentales. Eso puede hacer que los rápidos tiempos de respuesta sean un desafío si las empresas quieren asegurarse de no censurar en exceso a los usuarios.Raegan MacDonald, titular de política pública para la UE de Mozilla, calificó la propuesta de la comisión de "problemática", y señaló que "obligaría a las compañías privadas a desempeñar un papel aún más importante en la definición de un discurso aceptable en línea".La medida es parte de una modificación más amplia por parte de los legisladores en Europa y Estados Unidos para asignar más responsabilidad legal a las empresas tecnológicas por el contenido que aparece en sus sitios.También este miércoles, el Parlamento Europeo aprobó las normas de derechos de autor que ayudarían a los titulares de derechos de videos, música y otros derechos a reclamar una compensación por el uso de su contenido en línea. En EU, el Presidente Donald Trump firmó una ley en abril para hacer responsables a los sitios web si facilitan conscientemente el tráfico sexual.La UE también instó hoy miércoles a las compañías, los estados miembros y la Europol a aumentar su cooperación, lo que incluye garantizar que un contacto en cada empresa y cada autoridad nacional esté disponible para ser contactado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las firmas de tecnología y los estados miembros de la UE también deberán informar periódicamente a la Comisión sobre la eliminación de contenido terrorista.La propuesta de la Comisión aún necesita la aprobación de los estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo antes de que se convierta en ley. Pero los estados miembros de la Unión ya dijeron a finales de junio que acogían favorablemente las intenciones de la comisión de presentar una propuesta legislativa en el área.