El Salvador- Un tribunal de justicia de El Salvador condenó el miércoles a diez de prisión al ex presidente Tony Saca, procesado por desviar más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y a terceros, informó la Fiscalía General de la República.Saca de 53 años, se convierte así en el primer ex presidente salvadoreño condenado por corrupción.Saca, tres de sus ex funcionarios más cercanos y tres ex empleados de la Casa Presidencia, fueron juzgados por formar parte de la red de corrupción que él habría diseñado. El ex mandatario y cinco de sus viejos colaboradores se declararon culpables durante el juicio para obtener una condena menor, mientras que otro se dijo inocente y decidió someterse al juicio ordinario.Elmer Charlaix, ex secretario privado; César Funes, ex secretario de Juventud; y Julio Rank, ex secretario de Comunicaciones, aceptaron su culpabilidad.El ex mandatario y Charlaix fueron procesados por los delitos de peculado y casos especiales de lavado de dinero, por los que podrían haber recibido hasta 30 años de prisión. Sin embargo, con el acuerdo logrado con la fiscalía lograron una pena de diez años, cinco por peculado y cinco por lavado de dinero. Funes y Rank recibieron cinco años de cárcel por lavado.Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la unidad financiera de la Casa Presidencial, recibió una pena de tres años por el delito de peculado y por lavado de dinero y activos otros tres años, mientras que Jorge Alberto Herrera, tesorero de la misma, fue condenado a tres años de prisión por peculado.Pablo Gomez, contador del exsecretario privado de la Presidencia, acusado también de lavado de dinero y peculado, no aceptó declararse culpable ni negoció con la fiscalía, por lo que decidió someterse al juicio ordinario. Aún no se conoce su sentencia.