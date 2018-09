Caen misiles de origen desconocido en Libia

Bengasi.- Varios misiles de origen desconocido cayeron en Trípoli, la capital de Libia, e incluso en el único aeropuerto funcional en la ciudad, lo que obligó a las autoridades a desviar vuelos, dijeron funcionarios este miércoles, menos de una semana después que la ONU negoció un acuerdo de paz entre facciones armadas rivales.El origen del ataque del martes no estaba claro y no se reportaron víctimas, dijeron los funcionarios, que hablaron a condición de preservar el anonimato.El Aeropuerto Internacional Mitiga informó en su página en Facebook el martes por la noche que estaba cerrado y todos los vuelos estaban siendo desviados al aeropuerto de Misrata. Se instruyó a los pilotos que volaran de Trípoli a Misrata para evitar daños a los aviones."Fue la única opción para asegurarse de que no fueran destruidos luego que cayeron misiles en los terrenos del aeropuerto", dijo un funcionario del aeropuerto.El miércoles, el enviado de la ONU para Libia, Ghassan Salame, se reunió con el líder del gobierno respaldado por la ONU, Fayez Sarraj, y comandantes militares en la ciudad occidental de Zawiya para discutir "un arreglo de seguridad en Trípoli", dijo la misión de las Naciones Unidas en el país."La comunidad internacional está preparada para lidiar firmemente con aquellos que manipulen o violen el cese del fuego", dijo Salame en la reunión.El ataque con misiles sigue a combates recientes en Trípoli entre grupos armados, que dejaron al menos 61 muertos. El cese del fuego ha estado en vigor desde la semana pasada.Los choques estallaron en Trípoli el 26 de agosto cuando milicias de Tarhouna, un pueblo al sur de la capital, atacaron barrios sureños, lo que hizo que milicias que apoyan al gobierno en Trípoli acudiesen a defender la ciudad. Los choques han matado a 78 personas y herido a 216, incluyendo ocho niños y seis mujeres, de acuerdo con el Ministerio de Salud.Por separado, el Estado Islámico reivindicó el martes un ataque contra las oficinas dela compañía petrolera nacional en Trípoli en el que murieron dos personas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.