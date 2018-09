Moscú.- El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró este miércoles que los dos rusos señalados por Reino Unido como sospechosos del envenenamiento de un exespía ruso no trabajan para los militares y que no hay nada criminal sobre ellos.La semana pasada, Reino Unido nombró a los dos hombres como sospechosos clave en el envenenamiento de Sergei Skripal y su hija Yulia con la neurotoxina Novichok en la ciudad inglesa de Salisbury.Las autoridades británicas aseguraron que trabajan para la inteligencia militar rusa, un cargo que Moscú ha rechazado vehementemente."Sabemos quiénes son estas personas, los hemos encontrado", señaló el mandatario ruso durante una conferencia sobre Economía en Vladivostok."Aquí no hay nada especial ni criminal, se los aseguro", agregó.Cuando el moderador del panel le preguntó al presidente si los hombres eran militares, el mandatario respondió que son civiles y les pidió presentarse públicamente."Me gustaría invitarlos y que nos escuchen hoy: que vayan a algún medio de comunicación. Espero que aparezcan en público y que den su información", afirmó.Horas después, uno de los sospechosos del ataque, identificado por la Policía británica como Alexander Petrov, aseguró estar dispuesto a hacer una declaración para la prensa la próxima semana, según el canal Rossiya24.En una conversación con la cadena, el hombre declinó comentar las acusaciones en su contra, pero dijo que, posiblemente, lo haría la semana próxima."Por ahora no quiero comentarlo. Tal vez, más tarde. Creo que la semana que viene", señaló el ciudadano ruso, que, según medios locales, trabaja en una empresa farmacéutica.En cambio, el otro hombre señalado como autor del ataque, Ruslan Boshirov, no ha manifestado intenciones de presentar su declaración.La sobrina de Skripal, Viktoria, quien vive en Rusia y suele expresar opiniones favorables al Kremlin en programas televisivos rusos, indicó a la agencia de noticias Interfax que ella sabe mediante sus propias fuentes que los hombres son hombres comunes y que están asombrados por las acusaciones.La familiar del exespía añadió que Petrov ni siquiera estaba en Reino Unido al momento de los sucesos, aunque no reveló cómo tuvo dicha información.Tras el envenenamiento de los Skripal el pasado 4 de marzo, el gobierno británico y más de dos decenas de países expulsaron a un total de 150 espías rusos que trabajaban bajo protección diplomática.En respuesta, Rusia echó del país a un número similar de enviados de esas naciones.El ataque dejó hospitalizados a los Skripal durante varias semanas y meses después dos vecinos resultaron gravemente enfermos.Uno de ellos, una mujer de 44 años de edad, falleció posteriormente debido a la neurotoxina.La primera ministra británica, Theresa May, informó que el ataque fue obra de la agencia rusa GRU y muy probablemente fue aprobado por los más altos niveles del Estado ruso.

