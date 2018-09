Rusia— El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este miércoles que está dispuesto a firmar el tratado de paz con Japón, pendiente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.En el plenario del Foro Económico Oriental, que se celebra en la ciudad rusa de Vladivostok, el mandatario ruso dijo que hace 70 años que están dialogando Rusia y Japón para cerrar el tratado, mientras el primer ministro nipón, Shinzo Abe, ha propuesto cambiar el enfoque para suscribirlo finalmente."Hagámoslo. Tuve ahora mismo una idea muy simple: firmemos el tratado de paz. No ahora, pero sí antes de fin de año, sin condiciones previas de ningún tipo", afirmó Putin, en su intervención, transmitida en directo por la televisión."Y entonces, con base a ese tratado y como amigos podremos seguir discutiendo todas nuestras disputas. Esto debería hacer todo más fácil", subrayó el presidente ruso.Putin aseguró que tanto él como Abe quieren llegar al punto en el que puedan firmar el tratado, algo que calificó de muy importante para las relaciones bilaterales y un paso que debería crear una situación favorable en la región."Japón es nuestro socio natural y queremos que nuestra relación sea mucho mejor", recalcó Putin, sentado en el podio del Foro Económico Oriental junto a Abe, el presidente chino, Xi Jinping y el primer ministro surcoreano, Lee Nak-yeon.De esta forma, las dos partes pretenden avanzar hacia la resolución del contencioso que mantienen desde finales de la Segunda Guerra Mundial por la soberanía de las islas Kuriles, arrebatadas a Japón por la Unión Soviética y que desde entonces ha lastrado sus relaciones bilaterales.En 1956, la Unión Soviética y Japón suscribieron una declaración por la que reanudaron relaciones diplomáticas y establecieron las normas que las partes debían cumplir para la firma del tratado de paz.El texto de la declaración señala que, primero, se firma el tratado de paz y, luego se entregan a Japón Habomai y Shikotan, dos de las cuatro islas Kuriles, pero no dice en qué condiciones ni bajo qué soberanía quedan.La declaración fue no solo firmada sino ratificada por los parlamentos de ambos países, según recordó este miércoles de nuevo el Presidente de Rusia.Al poco tiempo, Japón y la Unión Soviética renunciaron, por distintos motivos, al cumplimiento de la declaración y, no fue hasta el año 2000 cuando Moscú y Tokio volvieron a hablar de posibilidad de firmar un tratado de paz.Tokio reclama las cuatro islas Kuriles -los territorios de norte-, como los denominan en Japón.Hasta ahora, expertos y medios rusos coincidían en que para Putin la soberanía rusa sobre las Kuriles es algo intocable y que cualquier concesión en este ámbito hundiría su popularidad en el país.

