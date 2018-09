Reemplazan a Lula en candidatura

Brasilia— El organismo ejecutivo del Partido de los Trabajadores de Brasil decidió este martes que Fernando Haddad será su candidato para la elección presidencial del mes próximo, en reemplazo del ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acuerdo con medios brasileños y una fuente de la agencia Reuters.El Tribunal Electoral brasileño prohibió a Lula competir porque está cumpliendo una pena de 12 años cárcel por cargos de corrupción, lo que interfiere con la ley de "ficha limpia" para los candidatos en el país.Según una encuesta publicada el lunes, el apoyo a Haddad, ex alcalde de Sao Paulo, subió a 9 por ciento desde el 4 por ciento que obtuvo en un sondeo el mes pasado, con lo que quedaría en tercer lugar en los comicios del 7 de octubre.Sin embargo, Lula da Silva avanzó durante todo el año como el candidato favorito para las elecciones con más del 30 por ciento de las preferencias.Tras la decisión del Tribunal, la defensa de Lula informó que seguiría apelando ante organismos internacionales para lograr su candidatura, luego de que la ONU llamara a respetar sus derechos.Sin embargo, de no cambiar hoy oficialmente a su candidato, el Partido del Trabajo se arriesgaba a que los votos emitidos por Lula se consideraran nulos.Los abogados de Lula alegan que el proceso en su contra por presuntamente recibir sobornos de una constructora tiene muchas irregularidades, como haberse resuelto en pocos meses y contar como única prueba la versión de un testigo.Según la encuesta de Datafolha publicada el lunes, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien se encuentra recuperándose tras ser apuñalado en un mitin el viernes, se encuentra en primer lugar de la contienda presidencial, con 24 por ciento de las preferencias. Pese a ello, la encuestadora prevé que sería derrotado por cualquier candidato al pasar a la segunda vuelta.

