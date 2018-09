Video: Finge ser migrante venezolano para documentar el trato que reciben

Cargando

Lima- Un famoso youtuber peruano ha publicado un vídeo en el que se ha hecho pasar por venezolano para conocer la reacción de sus compatriotas a lo largo del camino que recorren cada día miles de migrantes de Venezuela. Los usuarios no han tardado en reaccionar y viralizar el contenido en la plataforma.A través de su conocido canal "DescoCaos TV", el propósito del joven es hacer pública la triste y dura situación que viven los llamados 'caminantes venezolanos' que atraviesan Colombia, Ecuador y Perú en busca de un destino donde poder satisfacer sus necesidades básicas.Las imágenes muestran los gestos de solidaridad hacia el supuesto joven venezolano desde el inicio de su camino rumbo a la ciudad peruana de Piura. Al pasar por un puesto ambulante, el vendedor no dudó en ofrecer al caminante una botella de agua y galletas mientras le daba la bienvenida. Acto seguido, un motorista propuso al youtuber ahorrarle unos cuantos kilómetros de camino, obviamente, sin nada a cambio.Finalmente, el peruano cierra su vídeo compartiendo el orgullo que siente por la gran cantidad de ayuda peruana que están recibiendo todos los migrantes durante la dura travesía que viven a causa de la profunda crisis que les empuja a huir."No importa de dónde vengamos, de qué raza somos, si tienes dinero o no, TODOS SOMOS IGUALES. Sé que mi acento jamás se parecerá al de un venezolano, pero intento dar un bonito mensaje a todas las personas que puedan ver este vídeo", ha agregado el joven en su canal.A pesar de que últimamente el peruano había sido fuertemente criticado por el contenido inadecuado de alguno de sus videos, esta vez, los cibernautas han respondido positivamente a través de mensajes de agradecimiento.

