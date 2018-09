Incursiona Apple en el mundo del cine

Ciudad de México.- La división de video de Apple Inc., dirigida por los ejecutivos Zack Van Amburg y Jamie Erlicht, ha incursionado en la industria cinematográfica con la adquisición de dos películas centradas en la familia.La compañía cerró trato por los derechos de Wolfwalkers, película animada del estudio nominado al Oscar Cartoon Saloon. Su director, Tomm Moore, confirmó la adquisición en Twitter el lunes.Apple también se quedó con los derechos de distribución mundial del largometraje documental The Elephant Queen, presentado en el Festival Internacional de Cine de Toronto.Los acuerdos dejan entrever la estrategia de la última compañía tecnológica en lanzarse a Hollywood. Si bien Apple ha sido prolífica en encargar contenido para televisión, fue más lenta en incursionar en los largometrajes.Aún no está claro si los filmes se estrenarán en cines, pero la sociedad con Cartoon Saloon indica que Apple busca películas dignas de un Óscar. Cabe recordar que se requiere un estreno limitado en cines para estar en condiciones de recibir los premios.Los dos ejecutivos de Apple recibieron un presupuesto de por lo menos mil millones de dólares para gastar en un año, según dijeron personas con conocimiento de los planes.Wolfwalkers se desarrolla en una época en que a los lobos se los veía como demoniacos. En tanto, una joven aprendiz de cazadora llega a Irlanda con su padre para eliminar a la última manada de lobos. Pero cuando salva a una niña local, su amistad la lleva a descubrir a los Wolfwalkers y a transformarse en aquello que su padre se ha propuesto destruir. La película está codirigida por Moore, que fue nominado al Oscar por El secreto del libro de Kells y La canción del mar.The Elephant Queen, que tuvo su estreno mundial el sábado en Toronto, cuenta la historia de una matriarca elefante que hace todo lo que está en su poder para proteger a su familia cuando esta se ve obligada a abandonar su abrevadero. La película, que también está destinada a la familia, está narrada por Chiwetel Ejiofor, nominado a un Premio de la Academia por su papel en Doce años de esclavitud.

