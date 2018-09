Aunque nunca viajes al Polo Sur, podrás ver con un detalle sin precedentes a la Antártida y sus glaciares.Los investigadores anunciaron un nuevo mapa de alta resolución del continente más sureño del mundo llamado Reference Elevation Model of Antarctica (REMA), en español Modelo Referencial de Elevación de Antártida, que dicen hace de la zona el continente mejor mapeado de todo el mundo.La Antártida es el sitio más inhóspito y desolado de la Tierra; dado que es tan remoto es sumamente difícil monitorear cambios y fluctuaciones en los niveles de hielo y de agua. Ante un clima en calentamiento, los cambios de temporadas en la Antártida se han vuelto más severos, y es más importante que de costumbre entender las pérdidas de hielo.Ian Howat, el principal investigador del proyecto y profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad Estatal de Ohio, y Paul Morin, de la Universidad de Minnesota, utilizaron los datos de varios satélites que orbitan ese polo para crear las imágenes. Los datos satelitales fueron incorporados por y concesionados a la Agencia Nacional de Inteligencia-Geoespacial, parte del Departamento de Defensa estadounidense.Los mapas previos del continente tenían una resolución parca. Con estos nuevos datos ahora es posible ver a detalle zonas tan pequeñas en proporción como el tamaño de un automóvil. De hecho, los datos son tan completos que los científicos ya tienen un estimado con un rango de tan solo pocos metros para la altura de cada relieve del continente.“Es como si necesitaras anteojos para poder ver; pasas de estar casi ciego a ponértelos por primera vez y tener vista perfecta”, dijo Howat.El equipo utilizó un total de 187.585 imágenes recopiladas a lo largo de seis años para crear el mapa.“Hasta ahora teníamos un mapa más detallado de Marte que el de la Antártida”, dijo Howat.Las imágenes tienen tanto lujo de detalle que los investigadores tuvieron que usar una de las supercomputadoras más poderosas del planeta para juntar los datos. El acceso a tanta información permitirá monitorear los efectos del cambio climático sobre el hielo.A la derecha de esta imagen se aprecia el domo Siple. En toda la Antártida hay montes como este que tienen una superficie lisa por las acumulaciones del hielo. Los montes funcionan como obstrucciones del flujo de hielo glaciar que sale hacia la barrera de hielo Ross, la más grande de la Antártida.Los científicos, al observar la caída de nieve, el crecimiento del hielo y las tasas de deshielo y de fisuras, podrán monitorear los aumentos en los niveles del agua y la disminución de la capa glaciar con mucha mayor precisión. Mientras más rápido se derrita el hielo en la parte de la superficie, mayor es el peso para la plataforma o barrera, lo que resulta en el rompimiento de glaciares.Los científicos que revisan las grandes barreras, como la Larsen C (en la imagen superior), ahora podrán revisar mejor los flujos de hielo y las fracturas por el estrés del peso que se dan entre las montañas. Solo es posible tomar las imágenes entre diciembre y marzo, debido a la ubicación de la Antártida y porque no hay suficiente luz solar en los polos para poder avistar la zona desde satélites en otras temporadas.Desde la última vez que se tomaron los datos se desprendió una sección del glaciar y se volvió un iceberg llamado A-68.Esta imagen de arriba es un río de hielo que fluye entre dos montañas; es conocido como el glaciar sur del Valle Seco. Estas imágenes estarán disponibles gratuitamente para los científicos que las requieran para sus investigaciones.Los exploradores y científicos apostados en la Antártida también podrán aprovechar el mapa al planear nuevas rutas para las estaciones a partir de la topografía del mapa; eso los ayudará a sortear los terrenos más peligrosos del continente.Al centro de esta imagen hay dos ubicaciones llamadas Halley V y Halley VI, que eran bases de investigación británicas pero fueron movidas por desprendimientos de la plataforma.“Siempre ha sido un problema saber dónde hay más hielo y qué tan grueso es”, dijo Howat.Los datos, que suman 150 terabytes en total, permitirán estudiar las fracturas de las campas en un plazo de tres semanas; será casi como revisar los cambios en tiempo real.Como en el caso de la imagen de arriba, de la barrera de hielo Filchner, en la cual hay flujos entre fracturas de los montes. Estas usualmente son señales de un futuro desprendimiento total del glaciar.Howat y Morin esperan poder actualizar el mapa cada año y así con REMA será posible monitorear casi en vivo la formación de icebergs y el movimiento de glaciares como este en el glaciar Byrd, que tiene el flujo de hielo más grande de Antártida:

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.