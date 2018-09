Gana poco apoyo Bolsonaro tras ataque

Brasilia— El candidato de extrema derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, quien fue apuñalado en el estómago durante un mitin de campaña la semana pasada, siguió liderando las preferencias de los votantes aunque no registró un fuerte avance en un sondeo de Datafolha publicado este lunes.La primera encuesta realizada desde el ataque casi fatal contra Bolsonaro -quien está en cuidados intensivos- mostró que obtuvo un 24 por ciento de la intención de voto entre los consultados, un poco más que el 22 por ciento que recibió en un sondeo de Datafolha publicado el mes pasado.El izquierdista Ciro Gomes se ubicó en segundo lugar con un 13 por ciento, un avance desde el 10 por ciento que registró previamente.El ataque contra Bolsonaro agitó las elecciones más impredecibles de Brasil en tres décadas, luego de que un tribunal electoral prohibió que el político más popular del país, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, postule a la presidencia debido a una condena por corrupción.En el caso probable de una segunda vuelta, la encuesta mostró que Bolsonaro empataría con Fernando Haddad, quien seguramente será nombrado como el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) esta semana, pero que perdería por mucho frente a los demás rivales.Bolsonaro, un excapitán del Ejército que está a favor de flexibilizar las leyes de control de armas para luchar contra el crimen, ha provocado controversia con comentarios que denigran a mujeres, homosexuales, negros e indígenas.Aprovechando la ira de los votantes por la corrupción política, Bolsonaro ha liderado la carrera presidencial desde el inicio de las encuestas si se excluye a Lula, quien cumple una condena de prisión.Gomes, un ex Gobernador del estado de Ceará, en el noreste de Brasil, mostró en un debate presidencial el domingo por la noche que sus ataques contra Bolsonaro no se detendrían tras el apuñalamiento de su rival, cuando dijo que el congresista había sufrido una herida en su estómago, pero eso no cambió nada en su cabeza.La ambientalista Marina Silva cayó del segundo al tercer lugar en el sondeo de Datafolha, y registró un 11 por ciento de las preferencias, lo que representa un declive de 5 puntos porcentuales.La encuesta realizada por Globo TV y el periódico Folha de S.Paulo fue publicada luego de que Lula pasó el día en reuniones en la cárcel con el ex alcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, quien sigue como el candidato a la vicepresidencia del PT.La estrategia del PT ha sido mantener viva la candidatura de Lula durante el mayor tiempo posible, y luego trabajar para transferir su apoyo a Haddad, que obtuvo un respaldo de un 9 por ciento, en comparación con el 4 por ciento que registró en la misma encuesta hace unas semanas.Las posibilidades de Haddad de llegar a la segunda vuelta entre los dos candidatos que obtengan la mayor cantidad de sufragios dependerán de su capacidad de aprovechar el apoyo masivo de Lula.En la encuesta del lunes, el candidato de centroderecha Geraldo Alckmin, favorable a las empresas, alcanzó un apoyo de un 10 por ciento, un alza desde el 9 por ciento que recibió el mes pasado.Datafolha encuestó a 2 mil 804 votantes en todo Brasil el lunes. El sondeo tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

