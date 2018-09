Oslo, Noruega— En un remoto pueblo noruego al norte del círculo polar ártico, un experto en ciberseguridad vinculado con WikiLeaks salió de su hotel, vestido con ropa color caqui para hacer senderismo y cargando un equipaje pesado.Era el 20 de agosto. Nadie lo ha visto desde entonces.Hasta ahora, la desaparición de Arjen Kamphuis, de 46 años, ha desorientado una investigación policiaca con pistas aisladas y falsas en Noruega, Dinamarca, Alemania, Holanda y Suecia. La policía noruega emitió comunicados en los que explica que no tiene la más mínima idea de si el hombre fue víctima de un acto delictivo, pero que “están abiertos a todas las posibilidades”.La incertidumbre y los lazos que Kamphuis tiene con WikiLeaks, la organización de hacktivismo que ha entrado en conflicto con gobiernos y otros intereses poderosos por la divulgación de documentos secretos, ha causado un bullicio de teorías de conspiración en internet. Hay quienes sugieren que fue un secuestro —o algo peor— que involucra a Rusia, la CIA, MI6, grupos islámicos o a los Clinton, mientras que otros se preguntan si Kamphuis tenía la intención de desaparecer, tal vez para trabajar en alguna misión secreta de WikiLeaks.Otros motivos de especulación incluyen que Bodo, el pueblo donde fue visto por última vez, es el hogar de la principal base aérea del ejército noruego; el centro de las operaciones conjuntas de las fuerzas armadas está cerca y parte del centro de ciberdefensa del país está escondido en una montaña a las afueras del pueblo. Los investigadores han descartado cualquier conexión entre la presencia militar y su desaparición.Los amigos de Kamphuis, quien es neerlandés, aseguran que estaba de vacaciones en Noruega —adonde ya había ido algunas veces— y tenía planes de volver a los Países Bajos. La policía ha reportado que antes de ir hacia el norte noruego, Kamphuis compró un kayak plegable de una tienda de equipo para actividades al aire libre y le dijo al gerente que planeaba remar por los fiordos. La policía holandesa ha mencionado que tenía un vuelo reservado de regreso a Países Bajos para el 22 de agosto. No llegó al tren ni al avión, pero no se le reportó desaparecido sino hasta el 29 de agosto, cuando sus amigos y colegas de Holanda alertaron a la policía del país.En Twitter, WikiLeaks describió a Kamphuis como un “asociado” de Julian Assange, el fundador del grupo. Assange ha vivido en la Embajada de Ecuador en Londres durante años para evitar su arresto por una investigación en Suecia y cargos en Inglaterra. Dice que, de ser arrestado, eso causaría su extradición a Estados Unidos para enfrentar un proceso por haber publicado secretos gubernamentales.Sin embargo, no queda clara cuál es la relación exacta de Kamphuis con WikiLeaks. Según sus amigos, no es cercano a Assange, pero supuestamente ha dado capacitación a miembros de WikiLeaks en relación con “Seguridad de la información para periodistas”, un manual que coescribió sobre cómo proteger las comunicaciones y los datos de la vigilancia gubernamental.La búsqueda ha crecido hasta convertirse en una cacería humana transfronteriza de alguien que se especializa en evitar ser detectado. Kripos, el Servicio Nacional de Investigación Criminal de Noruega, ha asignado el caso a investigadores en Oslo y envió a cuatro oficiales a Bodo. La policía neerlandesa registró el apartamento de Kamphuis en Ámsterdam, y tomó muestras de ADN de su cepillo de dientes.Algunos descubrimientos parciales solo han acrecentado el misterio. La policía reveló que diez días después de que Kamphuis desapareció en el norte del Ártico, alguien intentó usar su teléfono celular cerca del pueblo de Vikesa, ubicado a mil kilómetros hacia el sur de Bodo, para activar una tarjeta SIM de Alemania.Se han reportado avistamientos no confirmados del hombre desaparecido en Suecia e incluso en el sur de Dinamarca, en Esbjerg y Ribe, dos pueblos de la costa del mar del Norte. Estos informes y la tarjeta SIM involucraron en la investigación a las policías alemana, danesa y sueca.También se ha formado en línea una investigación básica y de colaboración abierta al público, con gente que revela probables pistas y avistamientos a la policía por medio de la etiqueta #FindArjen.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.