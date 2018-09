Tanzania- Argumenado como un problema de salud pública, el Gobierno de Tanzania prohibió a las diputadas de su congreso que lleven uñas o pestañas postizas al trabajo.La medida fue anunciada por el viceministro de Salud, Faustine Ndugulile, con esto se busca evitar que aumenten los problemas de salud entre los políticos y disminuir los gastos de salud de las arcas del Estado.Las diputadas de Tanzania no podrán entrar al Parlamento si llevan uñas o pestañas postizas, confirmó hoy el presidente de esta institución, Job Ndugai, al diario local The Citizen.Ndugai indicó que tomó la medida de prohibir a las diputadas que hagan "un uso excesivo del maquillaje" tras consultar con varios expertos.Según Ndugulile, el principal hospital del país, el Muhimbili -en Dar es Salam, ciudad más poblada de Tanzania- atiende a al menos 700 mujeres cada año por afecciones derivadas del uso de este tipo de postizos o de soluciones para blanquear la piel.Además, según la ley tanzana, las uñas y pestañas postizas no están consideradas como cosméticos.Durante los últimos meses, este país ha implantado varias políticas que son vistas como extravagantes entre los ciudadanos, entre ellas están las de planificación familiar, que incluyen diferentes métodos anticonceptivos, en 1976, un año después de que el FPNU abriese su oficina en el país.Sin embargo, la postura pública de Magufuli a este respecto no se ha visto respaldada por proposición política alguna, ni por su parte ni por la de su partido.El polémico mandatario mantiene otras políticas que han causado indignación de organizaciones internacionales, como la de expulsar de las escuelas a las jóvenes embarazadas o casadas.

